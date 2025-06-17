أمريكا مرتبكة!

أستطيع أن ألاحظ أن أمريكا بما تملكه من أجهزة وخبراء تعانى من الارتباك بسبب الصدام العسكري الذى نسب بين إسرائيل وإيران.. وظهرت مظاهر هذا الارتباك في إعلان المتحدثة بإسم البيت الأبيض أن ترامب غادر قمة السبع مبكرا بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، ثم نفى ترامب ذلك فيما بعد، مؤكدا أن تلك المغادرة المبكرة لا علاقة لها بأحداث الشرق الأوسط أو بمحاولة إيقاف الحرب، مؤكدا أن ماكرون الذى قال هو الآخر ذلك لا يعلم شيئا!



ومن مظاهر الارتباك الأمريكى أيضا رفض ترامب التوقيع على البيان الختامى لقمة السبع الذى يدعو لعدم التصعيد في المنطقة، رغم أن البيان يدعم إسرائيل في حق الدفاع عن النفس، ويرفض إمتلاك إيران لسلاح نووي، وأيضًا رغم دعوة ترامب إيران بالعودة إلى التفاوض حول برنامجها النووى وعدم إضاعة فرصة ذلك!



وأعتقد أن الارتباك سببه هو عدم الاتفاق داخل الإدارة الامريكية على المدى الزمنى لإستمرار الصدام العسكرى بين إسرائيل وإيران، حتى لا تتورط أمريكا أولا في حرب مباشرة مع إيران، وحتى لا تتصاعد أسعار النفط بما يزيد من إرتفاع التضخم في أمريكا..

فإدارة ترامب تريد تعرض إيران لأقصى ضغط ممكن وفى ذات الوقت تريد تلافى الأثار السلبية عليها لتصاعد هذا الضغط.



وأضف إلى ذلك أيضا أن إسرائيل بعد أيام قليلة من المواجهة العسكرية بدأت تطلب النجدة من أمريكا لانها تتعرض لدمار واسع لم يسبق أن تعرضت له من قبل، أى إنها تريد مشاركة امريكية مباشرة وصريحة وكبيرة لحمايتها ومساعدتها على تخفيف أضرار الحرب التى فاجأت الاسرائيليين وصدمتهم.

وهذا الارتباك الأمريكي سببه اندفاع ترامب في الموافقة على هذا التصعيد الخطير في المنطقة دون حساب دقيق وكاف للتداعيات والآثار المترتبة عليه.. لكن هذا سمة إدارة ترامب التى سيدفع الإعلام تمنها باهظا!

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