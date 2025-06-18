إنقاذ قطة من أسفل عقار السيدة زينب المنهار (فيديو وصور)

في مشهد إنساني كبير نجحت قوات الحماية المدنية في انتشال قطة من أسفل ركام عقار السيدة زينب المنهار حية حيث ظلت عالقة لمدة 13 ساعة، وتم تقديم المياه والطعام لها.

وأسفر انهيار العقار عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين حتى الآن بينما لا يزال البحث عن عالقين أو ضحايا أسفله مستمرا.

الشهود: شقة بالطابق الاول وراء انهيار العقار

العقار المنهار يقع في منطقة السيدة زينب بالقاهرة ويقطنه عدد من الأسر، وفور الابلاغ بانهياره هرولت قوات الحماية المدنية اليه لانقاذ ساكنيه وإزالة آثار الهدم، واستمعت إلى أقوال شهود العيان الذين قالوا إنه تم فصل الكهرباء عن المنطقة لحين الانتهاء من أعمال إزالة الهدم ورفع الأنقاض وانتشال الضحايا وذلك تجنبا لحدوث حرائق نتيجة تسرب الغاز.

وأضاف الشهود: “منذ فترة حدث للعمارة هبوط في الأساسات نتيجة أعمال تشطيبات في الطابق الاول، وباستدعاء مسئولي الحي شددوا علي ضرورة إجراء ترميم للعقار".

اشتباه في سماع اصوات أسفل الركام

وبدأ رجال الحماية المدينة مدعومين بسيارات الإسعاف في رفع الأنقاض والبحث عن مصابين او ضحايا اسفله وتم انتشال 4 جثث وإنقاذ 6 آخرين فيما اشتبهت قوات الحماية المدنية في سماع اصوات تأتي من أسفل الركام فدفعت بخراطيم لتتبع مصادر الصوت.

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