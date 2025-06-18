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محافظة القاهرة: حصر سكان عقار السيدة زينب المنهار لتعويضهم وصرف 100 جنيه بدل إعاشة

عقار السيدة زينب
عقار السيدة زينب المنهار، فيتو
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أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة أنه تم التنسيق مع مباحث قسم  السيدة زينب من أجل حصر سكان العقار المنهار الكائن بـ٢٠ شارع عنايت متفرع من شارع قدري، تميهدا لتعويضهم بوحدات سكنية بديلة.

صرف بدل إعاشة لسكان عقار السيدة زينب المنهار 

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أنه سيتم صرف بدل إعاشة يوميا 100 جنيه لكل فرد من الناجيين من قبل إدارة التضامن الاجتماعى.

إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار للسيدة زينب

وكان د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قد قرر إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار فى ٢٠ شارع عنايت من شارع قدرى بحي السيدة زينب احترازيًّا من السكان دون المنقولات حتى التأكد من عدم تأثره من الانهيار، مع تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له.

 

 

وقد تواجد فجر اليوم د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، للإشراف على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار، يرافقه كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

والعقار المنهار قديم ومنشأ منذ عام ١٩٥١، ومكون من أرضي و٤ طوابق متكررة.

 

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