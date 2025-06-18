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ملفات وحوارات

آخر تطورات انهيار عقار السيدة زينب.. ارتفاع الوفيات إلى 4 أشخاص.. فصل الكهرباء وسماع أصوات أسفل الأنقاض.. وهذه أسباب الكارثة

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء استيقظ أهالي منطقة السيدة زينب على أصوات صراخ واستغاثات بعدما انهار عقار سكني مكون من 5 طوابق محدثا فزعا وألما إنسانيا كبيرا؛ حيث تسبب في مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين إلى الآن بينما لا يزال البحث عن عالقين أو ضحايا أسفله مستمرا.

الشهود: شقة بالطابق الأول السبب وراء انهيار عقار السيدة زينب

العقار المنهار يقع في منطقة السيدة زينب بالقاهرة ويقطنه عدد من الأسر، وفور الإبلاغ بانهياره هرولت قوات الحماية المدنية إليه لإنقاذ ساكنيه وإزالة آثار الهدم، واستمعت إلى أقوال شهود العيان الذين قالوا إنه تم فصل الكهرباء عن المنطقة لحين الانتهاء من أعمال إزالة الهدم ورفع الأنقاض وانتشال الضحايا وتجنبا لحدوث حرائق نتيجة تسرب الغاز. 

 


وأضاف الشهود: “منذ فترة حدث للعمارة هبوط في الأساسات نتيجة أعمال تشطيبات في الطابق الأول، وباستدعاء مسئولي الحي شدد على ضرورة إجراء ترميم للعقار.


اشتباه في سماع اصوات أسفل الركام

وبدأ رجال الحماية المدينة مدعومين بسيارات الإسعاف في رفع الأنقاض والبحث عن مصابين أو ضحايا أسفله وتم انتشال 4 جثث وإنقاذ 6 آخرين فيما اشتبهت الحماية المدنية في سماع أـصوات تأتي من أسفل الركام فقامت بدفع خراطيم لتتبع مصادر الصوت. 


روشتات آخر ما تبقى من ضحايا عقار السيدة زينب المنهار

وعثرت عدسة فيتو أثناء متابعة الحادث على متعلقات تخص الضحايا وجدت في ركام العقار وهي عبارة عن أوراق وروشتات وأشعة طبية.

 


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار ووجود عالقين، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البري والمباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ

ويُجري رجال المباحث تحريات موسعة حول ملابسات الواقعة، ويستمعون لأقوال الشهود، كما يتم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار للوقوف على أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات.

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