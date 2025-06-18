اشتباك بين الأمن الإيراني وخلية يشتبه بصلتها بالموساد كانت تخطط لعملية إرهابية بطهران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، بوقوع اشتباك بين قوات الأمن وعناصر خلية يشتبه بصلتهم بالاستخبارات الإسرائيلية، كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية بطهران.



وقالت "مهر"، إن الأمن اشتبك مع عناصر يشتبه بصلتهم بالاستخبارات الإسرائيلية في مدينة ري جنوبي طهران.

وأضافت أن "الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المكتظة بالسكان في طهران وتم إفشال مخططهم".

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