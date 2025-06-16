أول صور لجاسوس الموساد بعد إعدامه، إسماعيل فكري مسئول الاغتيالات لقادة إيران العسكريين

جاسوس الموساد في إيران، كشفت السلطات الإيرانية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق إسماعيل فكري، صباح اليوم الإثنين، بعد تورطه في التجسس على إيران، بعدما تم تجنيده من قبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، حيث قالت السلطات الإيرانية إنه كان "جاسوسًا للموساد" الإسرائيلي، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.

إسماعيل فكري جاسوس الموساد في إيران

وذكرت الوكالة أن الحديث يجري عن إيراني يدعى إسماعيل فكري، كان يشغل منصبا بـالجيش الإيراني، تم القبض عليه في ديسمبر 2023، بينما كان لا يزال على اتصال بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

لحظة سجن العميل الإسرائيلي إسماعيل فكري، فيتو



وأضافت أنه كان ينفذ عدة مهام تشمل الحصول على معلومات سرية عن أماكن ومقرات حساسة، ومعلومات عن بعض الأفراد والبعثات التنظيمية، حيث كان يتلقى مكافآته من الموساد عبر "محفظة إلكترونية للعملات المشفرة".

وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، عن تفاصيل تجسس إسماعيل فكري على إيران لصالح الموساد الإسرائيلي، حيث قالت: "في صباح اليوم، أُعدم إسماعيل فكري، الجاسوس المرتبط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، الذي كان يعمل على جمع المعلومات الأمنية وتنفيذ مهام تخريبية في إيران، بعد استكمال الإجراءات القضائية وتأكيد الحكم من قبل الجهات العليا".

وأكدت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أنه تم القبض على إسماعيل فكري، الشخص الذي تعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد”، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه بعد استكمال كافة مراحل الإجراءات الجنائية وتأكيد الحكم في المحكمة العليا"، ونشرت الوكالة بعص الصور للجاسوس إسماعيل فكري.

تفاصيل صادمة لجاسوس الموساد الإيراني

وأشارت "مهر" إلى أن القبض على إسماعيل فكري تم في عام 2023 بعد أن رصدت السلطات الإيرانية علاقته مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وذلك في عملية وُصفت بـ ال"معقدة فنيًا واستخباراتيًا" داخل إيران.

كما أوضحت "مهر" أن الوثائق الموجودة في ملف قضية الجاسوس إسماعيل فكري، تشير إلى أنه كان يسعى خلال تعاونه مع الموساد، وذلك بتقديم معلومات سرية وحساسة عن البلاد إلى "أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بحسب وصفها، مقابل الحصول على مكافآت مادية، حيث أقام إسماعيل فكري، خلال فترة تعاونه مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي اتصالات مع ضابطين من الموساد.

عميل الموساد إسماعيل فكري، فيتو

وكشفت "مهر" أن إسماعيل فكري بدأ تعاونه مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي بعد أن تم استقطابه من الموساد، وتأكيده من قبل الضابط الأول في الموساد، حيث كشفت عمليات استعادة المعلومات من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بإسماعيل فكري أنه قام بتبادل رسائل بينه وبين ضابط الموساد، حيث كان الضابط يوجهه لجمع المعلومات المطلوبة وإرسالها إلى الجهاز.

وفقًا للوثائق المتاحة، كان إسماعيل فكري يسعى خلال اتصالاته مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي إلى نقل معلومات مصنفة على أنها بالغة الأهمية، بما في ذلك مواقع ومقرات حساسة، ومعلومات عن أشخاص محددين، ومهام تنظيمية، عبر قنوات اتصال آمنة إلى ضابط الموساد، بحسب "مهر".

تجنيد إسماعيل فكري عن طريق ضابطين للموساد

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية أنه بعد اتصال إسماعيل فكري بالضابط الأول للموساد، تم نقل فكري إلى الضابط الثاني في الخدمة، المعروف باسم "أمير"، في أوائل عام 2022. وقد طلب "أمير" من الجاسوس إنشاء منصة جديدة للتواصل وإرسال التقارير عبرها.

وحتى يتمكن جهاز الموساد من إرسال القيم المالية على خدمات إسماعيل فكري، أمر ضابط الموساد الجاسوس فكري بتثبيت محفظة عملات رقمية، حيث قام إسماعيل فكري بتنفيذ هذا الأمر على هاتفه، للحصول على أجره من المعلومات المقدمة للموساد وعمليات الاغتيال التي يتم تنفيذها.

عميل الموساد إسماعيل فكري المسئول عن اغتيال القادة العسكريين، فيتو



في الوقت الذي كان فيه إسماعيل فكري يتواصل مع ضباط الموساد، تمكنت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية من اكتشاف اتصالاته المعقدة مع الكيان الإسرائيلي، من خلال إجراءات فنية دقيقة، وتم وضعه وشبكة اتصالاته تحت المراقبة، حسبما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".

وبعد تنفيذ الإجراءات الأمنية والاستخباراتية اللازمة وتحديد شبكة التجسس التي كشفتها إيران لجواسيس الكيان، تم القبض على إسماعيل فكري في ديسمبر 2023.

موقع "إيران بالعربية": جاسوس الموساد مسئول الاغتيالات بالجيش الإيراني

وأشار موقع "إيران بالعربية" إلى أن "جاسوس الموساد إسماعيل فكري الذي تم إعدامه صباح اليوم في إيران، وإسماعیل فكري، جاسوس الموساد، تم محاكمته بتهمة المحاربة والإفساد في الأرض بسبب تعاونه مع الأجهزة الاستخباراتية للكيان الصهيوني، تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه صباح اليوم بعد تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا.

إعدام عميل الموساد في إيران، فيتو



ووفقًا وثائق القضية، فإن إسماعیل فكری حاول خلال تعاونه مع الموساد تقديم معلومات سرية وحساسة تخص البلاد إلى أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقابل الحصول على مكافآت. وقد أقام إسماعیل فكري خلال فترة تعاونه مع جهاز الاستخبارات التابع للكيان الصهيوني، علاقات مع ضابطين من الموساد".

كما كشفت بعض المصادر الإيرانية أن جاسوس الموساد إسماعيل فكري، هو أحد ضباط الجيش الايراني، وهو المسؤل عن الاغتيالات للقادة العسكريين الإيرانيين.

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