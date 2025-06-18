جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ الآن موجة من الهجمات في طهران

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان فجر اليوم بأن سلاح الجو بدأ الآن موجة من الهجمات في طهران، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية تتصدى للأهداف.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "سلاح الجو بدأ موجة جديدة من الهجمات في طهران".

وذكرت وكالة "مهر" أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف إسرائيلية في سماء طهران.

فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في منطقة مدينة مشهد شمال شرق البلاد.

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