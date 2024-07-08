البرقوق، لصحة دماغك وإنقاص وزنك وجمال بشرتك

فوائد البرقوق، للصحة عديدة، وهو فاكهة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية، تأتي هذه الفاكهة بألوان متنوعة، مثل الأحمر والأصفر والأرجواني، وتتميز بمذاقها الحلو أو الحامض قليلًا.



تعرف على القيمة الغذائية للبرقوق:

أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن البرقوق مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك، ما يلي:

الألياف: تلعب الألياف دورًا هامًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتُشعرك بالشبع لفترة أطول.

مضادات الأكسدة: يحتوي البرقوق على كمية عالية من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين ج وفيتامين هـ، والتي تُساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، وتُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الفيتامينات والمعادن: يُعد البرقوق مصدرًا جيدًا لفيتامينات ب، وفيتامين ك، والبوتاسيوم، والحديد، والمغنيسيوم.

فوائد البرقوق للجسم

أهم فوائد البرقوق الصحية لأجهزة الجسم:

وأضافت الدكتورة مروة، أن فوائد البرقوق الصحية جمة للجسم، ونذكر منها، ما يلي:



تحسين صحة الجهاز الهضمي: تُساعد الألياف الموجودة في البرقوق على تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة، وتُقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

تعزيز صحة القلب: يُساعد البرقوق على خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقوية المناعة: يُساهم فيتامين ج الموجود في البرقوق في تقوية جهاز المناعة، ومكافحة العدوى.

الحفاظ على صحة العظام: يُعد البرقوق مصدرًا جيدًا لفيتامين ك، الذي يُلعب دورًا هامًا في صحة العظام، ويُقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

مفيد لصحة البشرة: تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البرقوق على حماية البشرة من التلف الذي تسببه أشعة الشمس، وتُقلل من ظهور التجاعيد.

مُفيد للجهاز العصبي: يُساعد البوتاسيوم الموجود في البرقوق على تنظيم وظائف الجهاز العصبي، وتحسين وظائف الدماغ.

مُساعد في إنقاص الوزن: تُساعد الألياف الموجودة في البرقوق على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يُساعد على إنقاص الوزن.

مُفيد لصحة العيون: يُعد البرقوق مصدرًا جيدًا لفيتامين أ، الذي يُلعب دورًا هامًا في صحة العيون، ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بالعمر.

أهم فوائد البرقوق لجمال البشرة:

البرقوق للصحة

أضافت الدكتورة مروة، أن البرقوق، له العديد من الفوائد غير المتوقعة للبشرة، وهو ما تستعرضه في السطور:

غني بمضادات الأكسدة:

يحتوي البرقوق على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين C وفيتامين E، التي تُساعد على حماية البشرة من التلف

يحارب الشيخوخة المبكرة:

تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البرقوق على تحفيز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يُعطي البشرة مظهرها الممتلئ والنضر. كما تُساعد هذه المضادات على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يُرطب البشرة:

يحتوي البرقوق على الألياف، التي تُساعد على الحفاظ على رطوبة البشرة ومنع جفافها.

يُعالج حب الشباب:

يحتوي البرقوق على فيتامين A، الذي يُساعد على تنظيم إفراز الدهون في البشرة، وبالتالي يُقلل من ظهور حب الشباب.

يُخفف من الهالات السوداء:

يحتوي البرقوق على فيتامين K، الذي يُساعد على تحسين الدورة الدموية في منطقة تحت العين، وبالتالي يُقلل من ظهور الهالات السوداء.

يُوحّد لون البشرة:

يحتوي البرقوق على فيتامين C، الذي يُساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

يُضفي إشراقًا على البشرة:

يحتوي البرقوق على فيتامينات B، التي تُساعد على تحسين صحة البشرة بشكل عام وإضفاء إشراقًا عليها.

كيفية استخدام البرقوق للبشرة:

تناوله طازجًا:

يُعدّ تناول البرقوق الطازج أفضل طريقة للحصول على فوائده الصحية، بما في ذلك فوائده للبشرة.

تناوله مجففًا:

يمكن أيضًا تناول البرقوق المجفف للحصول على فوائده للبشرة.



استخدامه كقناع للوجه:

يمكن استخدام البرقوق كقناع للوجه لترطيب البشرة وتغذيتها.

وصفة قناع البرقوق للوجه:

المكونات:

4 حبات برقوق مجفف

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة حليب

طريقة التحضير:

1. انقع البرقوق المجفف في الماء لمدة 30 دقيقة.

2. اهرسي البرقوق المنقوع مع العسل والحليب حتى يصبح المزيج ناعمًا.

3. ضعي المزيج على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

4. اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

