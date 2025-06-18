دوي انفجارات في تل أبيب وتقديرات بإطلاق إيران 20 صاروخا على إسرائيل

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية رصدت قبل وقت قصير إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليًّا على اعتراض التهديد.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم رصد إطلاق نحو 20 صاروخًا من الأراضي الإيرانية باتجاه مدينتي تل أبيب وحيفا.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى سقوط صواريخ أطلقتها إيران في موقعين وسط إسرائيل.



ودوَّت صفارات الإنذار، مساء الثلاثاء، في شمال إسرائيل، عقب رصد إطلاق إيران صواريخ نحوها، حسبما أفاد الجيش الاحتلال.

بدورها، قالت "القناة 7 العبرية إن حريقًا اندلع في منطقة مفتوحة في منطقة الجليل نتيجة القصف الصاروخي الأخير من إيران الموجه إلى المنطقة الشمالية، مضيفة أن 3 طواقم إطفاء تعمل على السيطرة على النيران.

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