إيران تعلن اعتقال "فريق إرهابي" مرتبط بالموساد الإسرائيلي جنوب طهران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قوات الأمن ألقت القبض على "فريق إرهابي" على صلة بإسرائيل يوم الثلاثاء وبحوزته متفجرات في بلدة جنوب غربي العاصمة طهران.

وأعلن رئيس بلدية بهارستان أن القوات الأمنية والشرطية "تمكنت من اعتقال فريق إرهابي تابع للموساد الإسرائيلي في بهارستان، بعد رصد دقيق ومتابعة أمنية مستمرة. وقد تم القبض على هؤلاء المتهمين الذين كانوا قد دخلوا المدينة بسيارة، وذلك قبل أن يتمكنوا من تنفيذ أي عمل تخريبي"، حسبما أوردت وكالة أنباء "فارس".

وأوضح رئيس بلدية بهارستان أن "السيارة المشبوهة التي كانت بحوزتهم كانت تحمل كميات كبيرة من المعدات الخطرة والمتفجرات".

وأضاف: "أسفر التفتيش الأولي للسيارة عن اكتشاف كميات كبيرة من المتفجرات، وطائرات مسيّرة صغيرة مجهزة بأنظمة استهداف، وأسلحة حربية متطورة، ومعدات اتصال متقدمة، وأنظمة تحكم عن بعد".

وأكد رئيس البلدية أن "عملاء الموساد كانوا ينوون استخدام هذه المعدات لتنفيذ عمليات انتحارية واسعة النطاق في المراكز المزدحمة، بهدف بث الرعب والخوف وتقويض الأمن الداخلي للبلاد".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لتدمير البرنامج النووي الإيراني.

وصرّح نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية: "سنفعل كل ما يلزم، وسندمر المنشآت النووية الإيرانية بطريقة أو بأخرى".

وأوضح: "نحن نزيل إمبراطورية الشر الإيرانية التي تهدد وجودنا".

ومن جانبه، أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان، يوم الأربعاء، استمرار الهجمات التي تشنها إيران على إسرائيل.

وذكر الحرس الثوري في بيان: "استهدفنا بضربات قواعد جوية إسرائيلية انطلقت منها الهجمات على إيران".

وأشار البيان إلى أن الهجمات على إسرائيل "ستستمر بشكل متواصل ومعقد وتدريجي".

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