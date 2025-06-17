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خارج الحدود

إعلام عبري: أمريكا ستنضم إلى الحرب ضد إيران الليلة

حاملة طائرات أمريكية،
حاملة طائرات أمريكية، فيتو

نقلت القناة 12 العبرية، اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنضم إلى الحرب الإسرائيلية ضد إيران الليلة.

انضمام أمريكا إلى الحرب ضد إيران 

وكانت شبكة "سي بى إس" الأمريكية أفادت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس الانضمام إلى إسرائيل في ضرب مواقع نووية إيرانية، بما في ذلك منشأة "فوردو".

 

مخطط أمريكى إسرائيلي لتدمير مفاعل فوردو  الإيراني

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في مقابلة مع القناة 12 إن عملياتنا ضد إيران لن تنتهي دون  تدمير منشأة فوردو النووية".
قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إنه بعد الانتصار على إيران سيكون هناك شرق أوسط مختلف، متابعًا: "نحن أمام نقطة تحول تاريخية.. الكل بدأ يدرك ذلك.. واثق أننا سننجز الهدف ضد إيران"، وذلك وفق شبكة «العربية».

وأضاف نتنياهو للقناة 14 العبرية: "حاولت تدمير قدرات إيران لكنني لم أتمكن من حشد الأغلبية في المؤسسة الأمنية.. نواصل تدمير مستودعات إنتاج الصواريخ الإيرانية".

وتابع: "وجهنا ضربة قاصمة لقيادة إيران العسكرية وعلمائها النوويين، وخلال 5 أيام قلبنا الموازين وفتحنا طريقًا جويًّا إلى إيران".

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الحرب الإسرائيلية إيران الولايات المتحده الامريكيه ترامب ضرب مواقع نووية فوردو

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