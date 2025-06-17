الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يزعم: بعد الانتصار على إيران سيكون هناك شرق أوسط مختلف

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إنه بعد الانتصار على إيران سيكون هناك شرق أوسط مختلف، متابعا: "نحن أمام نقطة تحول تاريخية.. الكل بدأ يدرك ذلك.. واثق أننا سننجز الهدف ضد إيران"، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

وأضاف نتنياهو للقناة 14 العبرية: "حاولت تدمير قدرات إيران لكنني لم أتمكن من حشد الأغلبية في المؤسسة الأمنية.. نواصل تدمير مستودعات إنتاج الصواريخ الإيرانية".

وتابع: "وجهنا ضربة قاصمة لقيادة إيران العسكرية وعلمائها النوويين، وخلال 5 أيام قلبنا الموازين وفتحنا طريقا جويا إلى إيران".

 

المرشد الإيراني هدف سهل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء في منشور له على منصة تروث سوشيال "نعرف تماما أين يختبئ المرشد الأعلى في إيران".

وأضاف ترامب: "المرشد الأعلى هدف سهل ولن نقضي عليه على الأقل في الوقت الحالي.. ولكن صبرنا ينفد".

 

نائب ترامب يلمح لتدخل عسكري ضد إيران

في سياق متصل، ألمح جى دي فانس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى قرار وشيك من الرئيس بـ استخدام القوة العسكرية ضد إيران.

وقال جي دي فانس، فى تغريدة على حسابه بمنصة "إكس": قد يقرر الرئيس ترامب في نهاية المطاف أنه بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لإنهاء برنامج التخصيب الإيراني، هذا القرار بطبيعة الحال، يعود للرئيس وحده.

وتابع: لكنني أؤمن أن الرئيس ترامب، قد كسب قدرًا من الثقة في هذا الملف، وبما أنني شاهدت الأمر عن قرب، يمكنني أن أؤكد لكم أنه لا يسعى إلى استخدام القوة العسكرية الأمريكية إلا لخدمة أهداف الشعب الأمريكي، ومهما يكن ما سيفعله، فهذا هو تركيزه الوحيد.

 

انقطاع الإنترنت فى إيران وترامب يعلن السيطرة الكاملة على الأجواء

فى ذات السياق، أفاد الإعلام الإيراني، بانقطاع كامل للإنترنت فى إيران، فيما أعلن الرئيس الأمريكى ترامب السيطرة الكاملة على الأجواء فوق الجمهورية الإسلامية.

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