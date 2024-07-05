السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

الرئيس الإيراني الأسبق يغادر إلى تركيا تاركًا الجولة الثانية من الانتخابات

الرئيس الإيراني الأسبق
الرئيس الإيراني الأسبق في مسجد آيا صوفيا بتركيا، فيتو

غادر الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، الجمعة، العاصمة طهران متوجهًا إلى مدينة إسطنبول التركية، وذلك بالتزامن مع إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

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وكان نجاد الذي جرى استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية قاطع انتخابات الجولة الأولى التي جرت يوم الجمعة الماضي، الأمر الذي يعكس حجم الخلافات بين نجاد والنظام.

وقال مكتب الرئيس الإيراني الأسبق، إن نجاد غادر طهران بدعوة من جامعة التكنولوجيا التركية، ووصل إلى إسطنبول، مضيفًا أن نجاد سيبقى في تركيا أربعة أيام.

وظهر نجاد في مسجد "آيا صوفيا" في إسطنبول الذي أعاد افتتاحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب وصوله إلى تركيا وهو يرتدي الزي التركي.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع نشر وسائل إعلام إيرانية صورًا لرؤساء إيران السابقين، وهم يشاركون في الانتخابات الرئاسية ضمن الجولة الثانية.

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