9 علامات رئيسية للتسنين عند الأطفال وكيف يمكن تخفيف الأعراض؟

يختلف كل طفل عن الآخر في أعراض والوقت الذي يستلزمه لـلتسنين، ولكن من المحتمل أن يحصل الرضيع على أول سن له في وقت ما خلال عامه الأول.

متى يبدأ التسنين عند الأطفال؟

يولد بعض الأطفال بأسنانهم الأولى، ويبدأ التسنين عند آخرين قبل بلوغهم 4 أشهر، وبعضهم بعد 12 شهرًا، ولكن معظم الأطفال يبدأون في التسنين في حوالي 6 أشهر، وفقًا لموقع “NHS” الطبي.

أعراض التسنين

تظهر أسنان الطفل أحيانًا دون أي ألم أو انزعاج على الإطلاق، وفي أوقات أخرى، قد يلاحظ الآباء:

اللثة ملتهبة وحمراء في مكان ظهور السن

درجة الحرارة لديهم أقل من 38 درجة مئوية

خدهم محمر

لديهم طفح جلدي على وجوههم

يحكون آذانهم

يسيل لعابهم أكثر من المعتاد

يقضمون الأشياء ويمضغونها كثيرًا

أكثر انزعاجًا من المعتاد

لا ينامون جيدًا

ترتيب ظهور أسنان الطفل

كيفية ظهور أسنان الأطفال عادةً:

القواطع السفلية (الأسنان الأمامية السفلية) - عادةً ما تكون أول الأسنان التي تظهر، عادةً في عمر 5 إلى 7 أشهر

القواطع العلوية (الأسنان الأمامية العلوية) - تميل هذه الأسنان إلى الظهور في عمر 6 إلى 8 أشهر

القواطع الجانبية العلوية (على جانبي الأسنان الأمامية العلوية) - تظهر هذه الأسنان في عمر 9 إلى 11 شهرًا

القواطع الجانبية السفلية (على جانبي الأسنان الأمامية السفلية) - تظهر هذه الأسنان في عمر 10 إلى 12 شهرًا

الأضراس الأولى (الأسنان الخلفية) - تظهر هذه الأسنان في عمر 12 إلى 16 شهرًا

الأنياب (بين القواطع الجانبية والأضراس الأولى) - تظهر هذه الأسنان في عمر 16 إلى 20 شهرًا

الأضراس الثانية - تظهر هذه الأسنان في عمر 20 إلى 30 شهرًا

تظهر جميع أسنان الحليب لدى معظم الأطفال بحلول عمر 2 إلى 3 سنوات.

نصائح لمساعدة الأطفال على التسنين

قد يكون التسنين أمرًا صعبًا لبعض الأطفال، ولكن هناك طرق لتسهيل الأمر عليهم.

كل طفل يختلف عن الآخر، وقد تضطر الأم إلى تجربة بعض الأشياء المختلفة حتى تجدي ما يناسب الطفل.

حلقات التسنين

حلقات التسنين تمنح الطفل شيئًا ليمضغه بأمان، وقد يخفف هذا من انزعاجه ويصرف انتباهه عن أي ألم.

يمكن تبريد بعض حلقات التسنين أولًا في الثلاجة، مما قد يساعد في تهدئة لثة الطفل.

لا تضعي حلقة التسنين في الفريزر أبدًا، حيث يمكن أن تتلف لثة الطفل إذا تجمدت.

لا تربطي حلقة التسنين حول رقبة الطفل أبدًا، فقد تشكل خطر الاختناق.

إذا كان الطفل يمضغ

إحدى علامات التسنين لدى الأطفال هي أنه يبدأ في مضغ أصابعه أو ألعابه أو الأشياء الأخرى التي تقع في متناول يده.

إذا كان عمر الطفل 6 أشهر أو أكثر، يمكن إعطاؤه أشياء صحية لمضغها، مثل الفاكهة والخضروات النيئة، ويمكن للفاكهة اللينة مثل البطيخ تهدئة اللثة.

يمكن أيضًا محاولة إعطاء الطفل خبز أو أعواد خبز.

من الأفضل تجنب البسكويت لأن جميع العلامات التجارية تقريبًا تحتوي على بعض السكر.

تجنب أي أطعمة تحتوي على الكثير من السكر، حيث يمكن أن يسبب تسوس الأسنان، حتى لو كان الطفل لديه عدد قليل من الأسنان.

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