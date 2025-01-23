أعراض التهاب غضروف الرقبة والتمارين المناسبة للتخلص من الألم

يسبب التهاب الفقرات العنقية تدهور الفقرات والأقراص والأربطة في الرقبة أو العمود الفقري العنقي، ويمكن أن تساعد العديد من الاستراتيجيات الشخص في إدارة الألم ومنع تفاقم الأعراض.

يُعرف التهاب الفقرات العنقية أيضًا باسم التهاب مفاصل الرقبة أو التهاب المفاصل العنقي أو هشاشة العظام التنكسية.

ويشير العمود الفقري العنقي إلى الجزء العلوي من العمود الفقري الذي يشكل الرقبة، وتتكون منطقة العمود الفقري العنقي من سلسلة من سبع عظام أو فقرات، وتبدأ من قاعدة الجمجمة.

في التهاب الفقرات العنقية، غالبًا ما تتطور حواف الفقرات إلى نتوءات عظمية تسمى النتوءات العظمية، وبمرور الوقت، تصبح الأقراص أرق، وتفقد قدرتها على امتصاص الصدمات، مما يزيد من خطر ظهور الأعراض، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

عادةً لا تظهر أعراض التهاب الفقرات العنقية، وعندما تحدث، تميل الأعراض إلى الاختفاء بمرور الوقت، غالبًا بالعلاج غير الجراحي، وفي بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية.

أسباب التهاب غضروف الرقبة

يعد هشاشة العظام السبب الرئيسي لالتهاب المفاصل العنقي، ويحدث هشاشة العظام عندما ينهار الغضروف الذي يخفف من آلام المفاصل، ويرجع هذا في المقام الأول إلى التآكل والتلف الذي يصيب الغضروف.

يعتقد الباحثون أن بعض عوامل الخطر قد تزيد من التأثيرات السلبية للتآكل والتلف، بما في ذلك:

الوراثة

نمط الحياة

علم الوراثة، والذي يشير إلى العوامل البيئية التي تؤثر على الجينات

العرق

الجنس

ومع ذلك، فإن عامل الخطر الأكثر أهمية لالتهاب المفاصل العظمي هو الشيخوخة.

قد تؤثر أنواع أخرى من التهاب المفاصل، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)، على العمود الفقري العنقي، على الرغم من أن هذا أقل شيوعًا.

عوامل الخطر للإصابة بالتهاب غضروف الرقبة

تشمل عوامل الخطر لالتهاب المفاصل العنقي ما يلي:

التاريخ العائلي، والذي قد يشير إلى وجود خطر وراثي

التقدم في السن

التآكل والتلف في المفاصل، مثل الإصابات المتكررة أو الاستخدام

التدخين

مرض السكري

ارتفاع ضغط الدم

السمنة

أعراض التهاب غضروف الرقبة

قد لا يعاني الأشخاص دائمًا من الأعراض عند إصابتهم بالتهاب الفقرات العنقية.

يعاني معظم الأشخاص من آلام في الرقبة، ومع ذلك، قد ينتشر الألم في أماكن أخرى - غالبًا إلى الرأس أو الكتفين.

تشمل بعض الأعراض الأخرى لالتهاب الفقرات العنقية ما يلي:

التورم

تيبس الرقبة

تشنجات العضلات

صداع

مشاكل التوازن وصعوبة المشي

حركات أو تغيرات في الوضعية

إحساس بالفرقعة عند تحريك الرقبة

قد تصبح الذراعين والساقين أيضًا ضعيفة، وقد يكون هناك نقص في البراعة.

في بعض الأحيان، تؤدي هذه التغييرات إلى ضغط الأوعية الدموية، وقد يؤثر هذا على تدفق الدم إلى المخ، مما قد يؤدي إلى الدوخة وحتى الإغماء

تمارين التهاب غضروف الرقبة

قد تعتمد التمارين الصحيحة لالتهاب المفاصل العنقي على الشخص وشدة الألم، ويمكن أن يساعد العلاج الطبيعي الشخص في تحديد روتين التمرين المناسب.

بعض الخيارات التي يمكن تجربتها تشمل:

إدارة الرأس

اجلس على كرسي مع ظهر مستقيم وكتفين محايدين.

أمِل الرأس إلى جانب واحد، كما لو كنت تنظر من فوق الكتف، مع الحفاظ على الذقن مستقيمًا.

شد عضلات الرقبة برفق.

استمر لمدة 5-10 ثوانٍ، ثم عد إلى المركز، وكرر على الجانب الآخر.

كرر التمرين 5 مرات على كل جانب.

الذقن إلى الصدر

اجلس منتصبًا على كرسي أو قف مع الكتفين والعمود الفقري مستقيمين.

أمِل الرأس ببطء حتى يمكن للذقن أن يستقر على الكتف.

شد عضلات الرقبة برفق.

استمر لمدة 5-10 ثوانٍ، ثم عد إلى المركز، وكرر على الجانب الآخر.

كرر 2-4 مرات.

تمارين إمالة الرأس

اجلس على كرسي مع فرد الرقبة والظهر.

قم بإمالة الرقبة ببطء نحو الكتف، مع توجيهها نحو الأذن.

قم بشد عضلات الرقبة برفق.

استمر لمدة 5 إلى 10 ثوانٍ، ثم عد إلى المنتصف، وكرر ذلك على الجانب الآخر.

كرر ذلك من مرتين إلى أربع مرات.

يمكن أن تساعد هذه التمارين في تخفيف تأثير الحالة وتخفيف الألم أو الشعور بالتصلب، ومع ذلك، فإنها لن تعالج التهاب الفقرات العنقية.

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