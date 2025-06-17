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خارج الحدود

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي لمراكز المساعدات بخان يونس لـ51 شهيدا ومئات المصابين

خان يونس،فيتو
خان يونس،فيتو

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا القصف الاسرائيلي لـ 51 شهيدا ومئات المصابين بنيران الاحتلال خلال انتظارهم استلام المساعدات في خان يونس.

وقبل وقت سابق من اليوم أفاد موقع "واينت" العبري، بمقتل جندي من لواء جولاني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة.

وأفاد الموقع، بأن الرقيب نيفي لشم (20 عامًا)، وهو جندي في الكتيبة 12 من لواء الجولاني قتل في معركة في جنوب قطاع غزة، بانفجار عبوة ناسفة مثبتة على ناقلة الجنود المدرعة التي كان يعمل فيها.

وأكد "واينت" أنه في نفس الحادث أصيب ضابط وثلاثة جنود بجروح خطرة وأصيب ثلاثة جنود بجروح متوسطة وثلاثة بجروح طفيفة.

ومساء أمس الإثنين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة في معارك جنوب قطاع غزة.

وأفاد بأن نائب قائد السرية الذي لقي مصرعه كان ضمن في كتيبة الهندسة 7086 "لواء جولاني" خلال معركة جنوب قطاع غزة.

 

وذكر في بيان أن الجندي القتيل يدعى تال موفشوفيتس من قرية رعوت ويحمل رتبة "نقيب"، ويبلغ من العمر 28 عاما.

 

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