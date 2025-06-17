من تحريم التبرع بالأعضاء لـ جواز أكل الخيول، أبرز الفتاوى المثيرة للشيخ الشعراوي (فيديو)

حتى بعد مرور أكثر من ربع قرن على وفاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ما تزال آراؤه الدينيَّة وفتاواه مثيرة للتساؤل والنقاش في الأوساط الدينيَّة والشعبيَّة على حدٍّ سواء، ولم يخفِ الشعراوي اجتهاداته التي خالفت في بعض الأوقات الرأي السائد، فأثار بذلك عواصفَ من الجدل والنقد والاعجاب في آنٍ واحد.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز تلك الفتاوى التي طبعت شخصيته الدعوية، وكشفت قدرته على الاقتراح والنقد ضمن سياقٍ إسلاميٍ يتمسّك بأصالة الدين ويواكب التغيرات التي عاشها المجتمع.

تحريم التبرع بالأعضاء



قال الشعراوي إن أعضاء الإنسان ليست ملكه حتى يتصرف فيها، وإنها أمانة عليه إيصالها لخالقها كما هي.

واستدل الشعراوي على ذلك، في فيديو شهير، بقوله: "لو أن الإنسان ملك ذاته وأبعاضه ليتصرف فيها، لما حرم الله الجنة على المنتحر، فلا يأخذ الحياة إلا من يملكها".

وهاجم الشعراوي الذين "يخلعون عينا ليضعوها في إنسان، ويخلعون كلية ليضعوها في إنسان، ويخلعون طرفا ليضعوه في إنسان، متبرعين بها دون مقابل"، مشيرا إلى "عدم جواز التبرع ولا الشراء، لأن التبرع بالشيء فرع الملكية له، وبيع الشيء فرع الملكية له، وما دمت لا تملك ذاتك ولا أبعاضك، فلا يصح أن تتصرف فيها لا بالتبرع ولا بالبيع".

وأكد الشعراوي في فتواه، أن التبرع بالأعضاء "كفر بالله"، لأن ذلك يتعارض مع تكريم الله لبني آدم.

رفض عمل المرأة



قال الشعراوي في أحد الفيديوهات، إن المرأة لا تخرج للعمل إلا لأمرين، أولهما أن تكون ليس لها عائل، وفي هذه الحالة "تبقى معذورة"، والثانية أن تخرج على قدر الضرورة، لافتًا إلى أن مهمة المجتمع المؤمن ألا يترك المرأة هكذا بل يقضى لها حاجتها حتى تعود لمنزلها سريعًا.

الاختلاط بين الجنسين



في عام 1993، أجرى الشيخ الشعراوي حوارًا مع جريدة "صوت الجامعة"، وتحدث الشعراوي عن الاختلاط في الجامعات، قائلا: "وجود الطالبات مع الطلاب حرام.. ماتقوليش اختلاط وبعدين تسألني عن حدود العلاقة، لأن وجودهم مع بعض من الأول حرام".

وعند سؤال الطالب المحرر عن وجود أي إيجابيات في الاختلاط، قال الشعراوي: "إيجابيات إيه؟، الاختلاط كله سلبيات، واسألوا المشرفين عن نظافة دورات المياه في الجامعة".

أكل لحوم الخيل

كان للشيخ الشعراوي، فتوى أثارت الجدل فترة من الزمن، حيث جاء رأي الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، في حوار تلفزيوني له ببرنامج "لقاء الإيمان"، أن أكل لحوم الخيل ليس محرمًا

حيث قال الشيخ الشعراوى: "إن الله لم يُحرم أكل لحمها، موضحا أنه روى عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت: "نحرنا فرسا فأكلناه على عهد رسول الله، والرسول كان يحرم أكل لحمهما لكونها تفنى، خاصة أنها كانت أدوات قتال وحمل، وإذا كانت العلة انتهت، فيجوز أكلها وهناك من يأكل الحمار حتى الآن، فالحصان شكله أجمل من الجاموسة ولكن لحم الجاموس أفضل من الحصان رغم أن شكل الأخير أفضل.. العلة فى القدم من عدم أكل الحمار والحصان هو الخوف من أن تفنى، ولكن أكل الحصان ليس حراما وهناك دول أفريقية تأكله ولم تتضرر ".

رفض مجانية التعليم



يُحسب على الشعراوي موقفه من مجانية التعليم، حيث جاء في كتاب "الشعراوي بين السياسة والدين"- الصادر عن دار الفتح للإعلام للعربي وهو تفريغ لآراء بثها الشيخ في أحاديثه التلفزيونية- أنه قال: "من قال إن دولة متخلفة في العالم الثالث، ما زالت في بدء المحاولات لكي تنهض، تشرع بمهمة توظيف كل أفرادها، وتأخذ على عاتقها تعليم الأغلبية بالجامعة.. إننا ننسى أن من يتعلم بالجامعة في الولايات المتحدة يدفع الكثير حتى يمكن له ذلك، لو حسبنا ما تدفعه الأسرة على الدروس الخصوصية لأولادها لوجدناه يساوي عشرة أمثال ما كانت تتكفله الدراسة يوم أن كانت بمصاريف، فدعونا من نفاق الجماهير ولنشرع في علاج مثل هذه القضايا بروح جديدة".

تحريم غسيل الكلى



رفض الشعراوي غسيل الكلى، واعتبر أنه محاولة لمنع قضاء الله، فطالب بمنع غسيل الكلى حتى لو أن المريض سيموت، لأن الآفات مقصودة في الكون لكي يعرف الناس قدر نعم الله عليهم.

الحجاب والأخلاق

اعتبر الشعراوي أن غير المحجبة تعرض نفسها على الرجال، وهو ما دفع خصومه لاعتبار كلامه تحريضا على التحرش بغير المحجبة، كما عرض "الشعراوي" خلال حديث تليفزيوني في شهر رمضان عام 1984، رأيه في أخلاق المرأة، والعلاقة بينها وبين الذي ترتديه، فيقول: "المرأة يجب أن تكون مستورة حتى لا يشك الرجل في بنوّة أبنائه منها"، أي أن المرأة المستورة أو المحجبة هي وحدها التي تنجب لزوجها أبناء يكون واثقًا من أنهم أبناؤه، على حد قوله.

رأي "الشعراوي" أثار جدلًا كبيرًا، ما دفع المفكر الراحل فؤاد زكريا للرد عليه في مقال بعنوان «كبوة الشيخ"، نشره في صحيفة القبس الكويتية في نفس العام، ثم وضعه بعد ذلك في كتابه "الحقيقة والوهم في الحركات الإسلامية المعاصرة".

حكم الغناء



أفتى الشعراوي في فيديو تسجيلي له بأن كثيرا من العلماء أجازوا الغناء والموسيقى فى الأفراح والأعياد، كنوع من التحفيز على الحروب والأعمال الشاقة، مشيرًا إلى أن كل شىء له غرض نبيل فهو مباح، ولكن كل نصّ أو كلام، حتى وإن كان غير غناء إن أثار غرائز الإنسان، فهو حرام.

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