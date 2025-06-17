حقيقة فرض مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية لترشيد الكهرباء، التنمية المحلية تؤكد استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، وخطة لترشيد إنارة الشوارع والمصالح الحكومية

موعد غلق المحال، مع تصاعد العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية، وتأثيرها في إمدادات الغاز الطبيعي القادمة لمصر لتشغيل محطات توليد الكهرباء، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالة الطوارئ لبحث خطوات تأمين التغذية الكهربائية المطلوبة خلال الفترة الحالية وذلك تجنبًا للعودة إلى خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.



ومع تفعيل خطة الطوارئ التي أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية وتضمنت إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، عاد الحديث مرة أخرى بتطبيق خطة ترشيد الكهرباء بفرض مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية ضمن خطة الترشيد وانتشرت بعض الأخبار المغلوطة عن تبكير مواعيد الغلق.

موعد غلق المحال التجارية

وزارة التنمية المحلية أكدت أنه جار العمل الآن بمواعيد التوقيت الصيفى والتى تم العمل بها منذ أبريل الماضى، ولا صحة لوجود مواعيد جديدة.

المواعيد الصيفية لغلق المحال

وتم بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، في جميع المحافظات، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 إبريل الماضى، وفقًا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) رقم 456 لسنة 2020 الذي ينظم مواعيد تشغيل المحال العامة بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفى.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تنظيم العمل بالمحال التجارية بما يضمن انضباط المنظومة التجارية والخدمية، وتلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على المرافق العامة والبنية التحتية للدولة.



مواعيد غلق المحلات التجارية بالتوقيت الصيفى

وأكدت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية ستكون يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً خلال فصل الصيف، على أن تمتد حتي الساعة 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية، أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك تلك الموجودة بالمولات التجارية فتفتح يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتي الساعة 1 صباحًا، مع السماح بخدمات "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص مواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فتبدأ العمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، والتى يصدر بشأنها قرارات من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، كما يستثنى القرار بعض الأنشطة من الالتزام بهذه المواعيد، مثل محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، بالإضافة إلي المحال ذات الطابع الليلي كمحال بيع الفاكهة والخضروات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.



تشكيل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها: محافظ البنك المركزي، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع، والداخلية، وممثلي جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع دوريا مع أعضاء اللجنة، كما يُكثف حاليًا من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات.

خطة ترشيد الكهرباء لتفادي تخفيف الأحمال

وتضمنت خطة ترشيد الكهرباء اتخاذ إجراءات ولتفادي اللجوء إلى فصل التيار خلال الفترة الحالية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة الإجراءات التالية:



- تخفيض إنارة الشوارع والطرق بنسبة 60% دون المساس بعناصر الأمان والسلامة المرورية.

- فصل الكهرباء والأجهزة بالمباني الحكومية يوميًا بدءًا من الساعة الثامنة مساءً.

- منع إضاءة لوحات الإعلانات بالشوارع خلال الفترة من الساعة 9 مساءً وحتى 12 منتصف الليل.

- الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات طبقًا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.

- خفض الإضاءة العامة وإنارة الميادين ودور المناسبات وبعض المحال خلال ساعات النهار، مع التأكيد على فصل أجهزة التكييف قبل مغادرة المكاتب.

- اتخاذ أي إجراءات إضافية من شأنها الإسهام في تحقيق ترشيد فعّال لاستهلاك الطاقة

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