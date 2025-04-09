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محافظات

محافظ قنا يوجه بمد مواعيد غلق المحال العامة خلال فصل الصيف

محافظ قنا يوجه بمد
محافظ قنا يوجه بمد مواعيد غلق المحال

وجّه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمدّ مواعيد غلق المحال العامة خلال فصل الصيف، وذلك استجابةً لطلبات المواطنين، وحرصًا على تيسير حركتهم وتعاملاتهم اليومية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، بما لا يُخلّ بالنظام العام ولا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.

تعديل مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية بقنا

وشملت التوجيهات تعديل مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية لتكون حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بدلًا من العاشرة مساءً، بدءا من اليوم، كما تقرر التزام الورش الواقعة داخل الكتل السكنية بالإغلاق يوميًا في تمام الساعة السابعة مساءً، مع استثناء الورش الكائنة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود نظرًا لطبيعة خدماتها الضرورية.

وأكدت المحافظة أن الأنشطة ذات الطابع الخدمي المستمر لا تخضع لهذه المواعيد، وتشمل محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، كما يُراعى استمرار بعض الأنشطة الليلية التي تلبّي احتياجات المواطنين، مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

ومن جانبه شدد محافظ قنا، على ضرورة التزام جميع المحال والورش بالتعليمات الجديدة، موجهًا الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات المتابعة الميدانية، لضمان تطبيق التوجيهات، وتحقيق الانضباط، وتوفير مناخ آمن ومريح للمواطنين خلال أشهر الصيف.

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ارتفاع درجات الحرارة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا محطات الوقود

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