الثلاثاء 22 أبريل 2025
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بدءا من الجمعة المقبل، مواعيد غلق المحال والكافيهات بالتوقيت الصيفي

مواعيد غلق المحلات،
مواعيد غلق المحلات، فيتو

يبدأ تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الصيفى يوم الجمعة المقبل - آخر جمعة فى أبريل- وفقا لقرار وزير التنمية المحلية.

تزامنا مع عودة العمل به، ما تريد معرفته عن التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

موعد تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025

وتكون مواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات كالآتي:

مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، تبدأ يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً.

يتم زيادة التوقيت لجميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية تبدأ يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا.

مواعيد غلق المحلات فى التوقيت الصيفى

تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام. 

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