مواعيد غلق المحلات والكافيهات خلال العيد

أعلنت وزارة التنمية المحلية مواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات والمحلات خلال اجازة عيد الفطر المبارك



وأكدت الدكتورة منال عوض،وزيرة التنمية المحلية، أن القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير أجواء مناسبة للمواطنين خلال اجازة العيد،

وقالت انه الإغلاق يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بخدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة، كما تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن القرار يستثني من هذه المواعيد الأنشطة المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.

ووجهت الدكتورة منال عوض، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم خلال اجازة العيد.

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