نصائح تساعدك في التأقلم مع التوقيت الشتوي

يعاني الكثيرون من عدم انتظام النوم مع أول يوم مع التوقيت الشتوي، والشعور بعدم الراحة، وقد يؤثر بشكل كبير على الروتين اليومي والراحة النفسية والبدنية للبعض.

وأكدت شيرين محمود مدربة الحياة، وخبيرة التنمية البشرية، أنه قد لا يستطيع البعض التأقلم بسهولة على تغيير الساعة، مع التوقيت الشتوي، خصوصًا في اليوم الأول من الانتقال إلى التوقيت الشتوي.

نصائح تساعدك إلى التأقلم مع التوقيت الشتوي

لذلك تقدم خبيرة التنمية البشرية، فيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد على تجاوز هذا اليوم بشكل سلس وتحقيق أقصى قدر من التوازن:

اعتياد التوقيت الشتوي



1. النوم الكافي والمريح

التوقيت الشتوي يعني تأخير الساعة ساعة كاملة، وبالتالي يحصل الجسم نظريًا على ساعة إضافية من النوم. لكن في الواقع، قد يتطلب الأمر وقتًا للتكيف. ينصح بالنوم مبكرًا قليلًا في الأيام القليلة ق،6بل الانتقال، بهدف مساعدة الجسم على التكيف التدريجي. كما يفضل تجنب المنبهات قبل النوم مثل الكافيين أو الأجهزة الإلكترونية، حيث تؤثر على جودة النوم وقد تؤدي إلى تقطع الراحة الليلية.



2. التعرض للضوء الطبيعي

يعتبر الضوء الطبيعي من أهم العوامل التي تساعد الجسم على تعديل ساعته البيولوجية، وبالتالي التكيف مع التغيير في التوقيت. من المهم في اليوم الأول من التوقيت الشتوي محاولة قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق خلال ساعات النهار، حيث أن التعرض لأشعة الشمس يعزز من مستويات السيروتونين، وهو هرمون يلعب دورًا في تحسين المزاج وزيادة الطاقة.

3. القيام بالأنشطة البدنية

النشاط البدني يعزز من طاقة الجسم ويساعد في تعديل ساعته الداخلية. ممارسة الرياضة الخفيفة، مثل المشي السريع أو التمارين البسيطة، يمكن أن تكون ذات فعالية كبيرة في تحسين المزاج ومساعدة الجسم على التأقلم مع التغيير. يُفضل ممارسة التمارين في الصباح أو بعد الظهر لتحقيق أقصى استفادة، وتجنب الأنشطة البدنية المكثفة قبل النوم لأنها قد تزيد من صعوبة النوم.

4. إعداد خطة يومية مرنة

في اليوم الأول من التوقيت الشتوي، من المفيد أن تكون هناك خطة يومية مرنة. يمكن تقسيم المهام إلى فترات زمنية قصيرة بين العمل أو المهام المنزلية والاستراحات، مما يساعد على التكيف وتجنب الإرهاق. إذا كان لديك مهام مهمة يجب إنجازها، فابدأ بالأهم واستغل الوقت الإضافي في الصباح لإتمامها.

5. تعديل مواعيد تناول الوجبات

توقيت الوجبات يلعب دورًا مهمًا في ضبط الساعة البيولوجية للجسم. يفضل تناول وجبات خفيفة في مواعيد محددة تساعد في التكيف مع الوقت الجديد. على سبيل المثال، يمكنك تقديم موعد وجبة الفطور قليلًا في اليوم الأول من التوقيت الشتوي، حيث أن ذلك يساعد الجسم على التكيف بشكل أسرع. كما يجب التركيز على وجبات صحية تحتوي على مكونات طبيعية، مثل الفواكه والخضروات، لأنها تساهم في تزويد الجسم بالعناصر الضرورية للطاقة والنشاط.

6. الاسترخاء والتأمل

التغيير في التوقيت قد يزيد من مستويات التوتر لدى البعض، لذلك من المفيد تخصيص وقت للاسترخاء. تمارين التنفس العميق أو التأمل يمكن أن تكون ذات فائدة، حيث تساهم في تهدئة العقل وتخفيف التوتر. يمكنك أيضًا تخصيص وقت قبل النوم لتمارين الاسترخاء مثل التمدد، مما يعزز من جودة النوم ويساعد على التأقلم مع التغيير.

7. التحدث مع أفراد العائلة حول التغيير

من المفيد مناقشة التوقيت الشتوي مع أفراد العائلة وتوضيح كيفية تأثيره على الروتين اليومي. يمكن للجميع التعاون والتخطيط لتغيير الروتين بشكل مناسب لتقليل تأثير التغيير على حياة الأسرة، مما يسهل التكيف بشكل جماعي.

8. الحفاظ على روتين ثابت للنوم والاستيقاظ

من المستحسن الحفاظ على وقت محدد للنوم والاستيقاظ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، حيث أن ذلك يساعد الجسم على التأقلم بشكل أفضل. يُفضل أن يكون موعد النوم مبكرًا بشكل تدريجي بضع دقائق يوميًا، بحيث يصبح التأقلم مع التوقيت الشتوي أسهل وأسرع.

9. الصبر وعدم التسرع في التكيف

من الطبيعي أن يستغرق التأقلم مع التوقيت الشتوي بضعة أيام، ولا داعي للقلق إذا كان هناك بعض الاضطرابات في النوم أو الشعور بالتعب. من المهم أن يكون لديك توقعات واقعية وأن تتذكر أن التأقلم يتطلب وقتًا، لذا عليك منح نفسك الفرصة للتكيف بهدوء وصبر.

وأخيرا، أوضحت خبيرة التنمية البشرية، أنه يمكن للجسم والعقل التكيف تدريجيًا مع التغيير، مما يساعدك على استقبال التوقيت الشتوي براحة ونشاط.