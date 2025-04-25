الجمعة 25 أبريل 2025
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عقوبة مخالفة المواعيد الصيفية لغلق المحال والكافيهات

مواعيد غلق المحلات،
مواعيد غلق المحلات، فيتو

بدأ اليوم تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الصيفي - آخر جمعة في أبريل- وفقا لقرار وزير التنمية المحلية.

التوقيت الصيفي، مواعيد عمل منافذ شركات المحمول ابتداء من اليوم

مواعيد عمل منافذ شركات المحمول بعد تطبيق التوقيت الصيفي


وتكون عقوبة المخالف لهذه المواعيد تحرير إنذار بالغلق مع متابعته عقب أسبوعين للتأكد من تكرار المخالفة من عدمها وفي حال التكرار يتم الغلق لمدة شهر على أن يتم الفتح بمكتوب من إدارة التراخيص.

مواعيد غلق المحال والكافيهات حسب التوقيت الصيفى

وتكون مواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات كالآتي:

مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً

ويتم زيادة التوقيت لجميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل

مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا  

مواعيد غلق المحلات فى التوقيت الصيفي

وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا)  عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العام.

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

وشهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام. 
 

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