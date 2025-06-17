الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

مسؤول في البيت الأبيض ينفي أن تكون الولايات المتحدة تهاجم إيران

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

نفى المتحدث باسم البيت الأبيض أليكس فايفر، التقارير التي لمحت إلى أن الولايات المتحدة تشن هجومًا على إيران.

وربطت تقارير صحفية منشورًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب فيه من سكان طهران "إخلاءها فورًا"، بما قالته وسائل إعلام إيرانية لاحقًا.

وعقب منشور ترامب، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع عدة انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في طهران، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الانفجارات ترتبط بالتصعيد العسكري مع إسرائيل أم أنها وقعت لسبب آخر.

لكن فايفر قال في تصريح نشره موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي: "القوات الأمريكية تحافظ على وضعها الدفاعي وهذا لم يتغير".

وأضاف: "سندافع عن المصالح الأمريكية".

وكان البيت الأبيض أعلن، أن ترامب سيغادر قمة مجموعة السبع مبكرا، ويعود إلى واشنطن ليلًا، وذلك بعد منشوره الغامض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن ترامب قطع حضوره القمة في كندا بسبب "ما يحدث في الشرق الأوسط".

وكتبت ليفيت على منصة "إكس": "قضى الرئيس ترامب يومًا رائعًا في قمة مجموعة السبع، حتى إنه وقع اتفاقية تجارية رئيسية مع المملكة المتحدة ورئيس الوزراء كير ستارمر. الكثير تم إنجازه".

وأضافت: "لكن نظرًا لما يحدث في الشرق الأوسط، سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع رؤساء الدول".

وكان من المقرر أن يغادر ترامب كندا الثلاثاء بعد مؤتمر صحفي.

ولاحقا قال ترامب: "يجب أن أعود إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن لأسباب واضحة".

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المتحدث باسم البيت الأبيض أليكس فايفر الولايات المتحدة إيران دونالد ترامب الدفاعات الجوية في طهران القوات الأمريكية قمة مجموعة السبع

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