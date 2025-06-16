عراقجي: نتنياهو محتال يخدع رئيسًا أمريكيًا جديدًا ويعامل دافعي الضرائب الأمريكيين كحمقى

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "سنقاتل بشرف حتى آخر قطرة من دمائنا"، مضيفًا: "ستظهر قواتنا المسلحة للعالم أن مجرمي الحرب المختبئين في مخابئ تل أبيب سيدفعون ثمن جرائمهم".

وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن نتنياهو محتال

وأكد عراقجي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مجرم حرب مطلوب للعدالة"، مضيفًا أنه "محتال خدع رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين على مدى نحو ثلاثين عامًا، وورّطهم في حروبه الخاصة".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الهجوم الإسرائيلي على إيران، والذي أدى إلى استشهاد "المئات من المدنيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال"، يهدف إلى إفشال اتفاق كانت طهران وواشنطن على طريق التوصل إليه.

واستطرد وزير الخارجية الإيراني: "نتنياهو يخدع رئيسًا أمريكيًا جديدًا، ويعامل دافعي الضرائب الأمريكيين كحمقى"، محذرًا من أن القوات المسلحة الإيرانية "ستواصل معاقبة الجبناء المختبئين في الملاجئ بتل أبيب، ولن يمروا من دون عقاب".

الخارجية الإيرانية مستعدة لحل دبلوماسي بدون وقف الهجمات

وشدد عباس عراقجي، على أن إيران مستعدة لحل دبلوماسي، لكنها لن توقف الرد على الهجمات إلا في حال توقف العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن "مكالمة واحدة من واشنطن كفيلة بإسكات نتنياهو، وتمهيد الطريق للعودة إلى طاولة المفاوضات".

وحذر وزير خارجية إيران، من أن تورط الولايات المتحدة في ما وصفها بـ"أم الحروب الأبدية" سيقضي على أي أمل في حل تفاوضي، وسيخلّف عواقب خطيرة وغير متوقعة على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأشار، إلي أن "إيران لم تبدأ هذه الحرب، ولا تسعى إلى سفك الدماء، لكنها ستقاتل حتى آخر قطرة دم دفاعًا عن أرضها وشعبها وكرامتها وإنجازاتها".

وأرفق عراقجي منشوره بمقطع فيديو قال إنه يظهر نتنياهو وهو "يخدع الكونجرس الأمريكي في عام 2002 تمهيدًا لغزو العراق".

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