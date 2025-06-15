سي إن إن: ويتكوف تواصل مع الوسطاء العمانيين ووزير الخارجية الإيراني

نقلت شبكة "سي. إن. إن" عن مصدر مطلع قوله: إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تواصل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وتواصل مع الوسطاء العمانيين لعرض فكرة جديدة لإطار محتمل للاتفاق.

المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتواصل مع وزير الخارجية الإيراني

وفي السياق ذاته أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن طهران لن تفاوض بشأن ملفها النووي اذا واصلت إسرائيل ضرباتها التي بدأت الجمعة على الأراضي الإيرانية.

ونقلت الرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله إن طهران لن تقبل طلبات غير عقلانية تحت الضغط ولن تجلس إلى طاولة المفاوضات بينما يتواصل إسرائيل هجماتها.

ومن جهته، قال الرئيس الفرنسي إنه طلب من الرئيس الإيراني استئناف المحادثات النووية.

وأضاف في منشور عبر منصة "إكس": "مسألة القدرة النووية لإيران خطيرة، ويجب التوصل إلى حل لها عبر التفاوض. ولذلك، دعوت الرئيس بزشكيان للعودة سريعًا إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، وهو السبيل الوحيد الممكن لتهدئة الوضع".

وقال ماكرون إنه بحث مع بزشكيان القصف الإسرائيلي على إيران وآخر التطورات في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المنطقة بأكملها تواجه خطر الاضطرابات.

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