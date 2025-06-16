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خارج الحدود

وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني يبحثان تداعيات العمليات الإسرائيلية في إيران على المنطقة

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الفلسطينى، فيتو

ناقش بدر عبد العاطي وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني د. محمد مصطفى  في اتصال هاتفي اليوم الاثنين تقييم تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية في إيران على المنطقة.

سياسة التجويع والعقاب الجماعى الإسرائيلية 

استعرض الوزير عبد العاطى مستجدات الجهود المصرية الحثيثة الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ونفاد المساعدات الإنسانية، وذلك بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، مشددًا رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والعقاب الجماعى الإسرائيلية، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

 وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التمسك بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، منددًا بالعمليات العسكرية الإسرائيلية واستمرار انتهاكات واقتحامات المستوطنين الإسرائيليين داخل الضفة الغربية، مجددًا التأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسى للقضية الفلسطينية يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير استنادًا لحل الدولتين.

استمرار التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط 

أوضح وزير الخارجية أن استمرار التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط والمواجهة العسكرية بين اسرائيل وإيران يؤدى إلى تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى الاتصالات التي تقوم بها مصر سعيًا للحد من التصعيد العسكري واحتواء الموقف واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية.

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وزير الخارجية الفلسطيني إيران قطر والولايات المتحدة

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