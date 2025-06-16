حرب شرسة الأيام القادمة، توفيق عكاشة يكشف خطة التحرك البري ضد إيران بجماعات مسلحة

خطة التحرك البري لإيران، كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن خطة وصفها بخطة التحرك البري، للدخول إلى الأراضي الإيرانية، زاعمًا أنه من الوارد أن يتم ذلك من خلال مجموعات مسلحة تخترق إيران من دول الجوار، ضد نظام الحكم في إيران.

عرب الأحواز والأكراد سلاح جيش الاحتلال ضد النظام الإيراني

وأشار توفيق عكاشة إلى أن "خطة التحرك البري"، كما وصفها، إلى داخل إيران تكون على محورين من داخل الحدود الإيرانية، أحدهما المحور الكردي، والثاني محور عرب الأحواز، حيث كان يتم تسليحهم طيلة العام الماضي، البرى ضد نظام الحكم الإيراني.

كما حذر توفيق عكاشة من اشتعال الحدود الباكستانية الهندية مرة أخرى، بعد أن شهدت هدوء خلال الفترة السابقة، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف الحرب بين البلدين النوويين، وأكد عكاشة أن الأيام القادمة تتحول لحرب شرسة.

وقال توفيق عكاشة عن خطة التحرك البري إلى إيران: "وارد جدًا أن يتم الليله التحرك البري على محورين من داخل الحدود الايرانية محور كردى ومحور عرب الأحواز حيث كان قد تم تسليحهم على مدار العام الماضى تسليح يسمح لهم بالتحرك البرى ضد نظام الحكم الإيراني"

وأضاف توفيق عكاشة: "كما سوف تشتعل الحدود الهندية الباكستانية خلال الايام القادمه وتتحول إلى حرب شرسة".

تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران

جدير بالذكر أن وتيرة الحرب الإسرائيلية - الإيرانية تتصاعد، بعد الهجوم الذي قامت به إسرائيل على المنشآت الحيوية الإيرانية بشكل مفاجيء الجمعة الماضية، وردت إيران على الهجوم الإسرائيلى اليوم التالي، فجر السبت، حيث تم قصف إسرائيل بعشرات الأسلحة البالستية التي تسببت في تدمير العديد من المنشآت في قلب تل أبيب.

اشتعال وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل، فيتو

كما تتصاعد الحرب بين الجانبين، حيث قامت إسرائيل بقصف الأراضي الإيرانية فأصابت عدد من المطارات الإيرانية، وبعض المنشآت الحيوية في أصفهان، وأبضًا بعض المنشآت النووية، لترد إيران عليها بصاروخ خيبر شكن الفرط صوتي، الذي تستخدمه إيران لأول مرة، لتلحق خسائر فادحة بالاحتلال الإسرائيلي.

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