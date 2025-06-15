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خارج الحدود

وزير الخارجية الإيراني: جر الحرب إلى منطقة الخليج خطأ استراتيجي

وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد، إن جر الحرب إلى منطقة الخليج خطأ استراتيجي وهدفه توسيع الحرب إلى كل المنطقة.

عراقجي: جر الحرب إلى منطقة الخليج خطأ استراتيجي 

وأضاف عراقجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في وزارة الخارجية الإيرانية بحضور عدد من السفراء والصحفيين، إن "رد فعلنا دفاع عن النفس وهو حق مشروع وفقا للقوانين الدولية".

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وتابع: "الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء الدولية بالهجوم على منشآتنا النووية".

وأكد عراقجي أنه "إيران مستعدة لأي اتفاق يؤكد سلمية البرنامج النووي، لكننا لسنا مستعدين لأي اتفاق يحرمنا من حقوقنا النووية".

وشدد على أن الولايات المتحدة شريكة في الهجمات الإسرائيلية ولا بد أن تتحمل مسؤوليتها.

وقال: "أجرينا 5 جولات غير مباشرة من المفاوضات مع الولايات المتحدة وكان من المقرر أن نقدم في الجولة السادسة مشروعنا"، وأضاف أن "أمريكا من وجهة نظرنا شريكة في الهجمات الإسرائيلية وعليها أن تتقبل هذه المسؤولية".

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منطقة الخليج أمريكا إيران

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