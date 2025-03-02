الأحد 02 مارس 2025
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التنمية المحلية: بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة (صور)

العتبة بعد التطوير،
العتبة بعد التطوير، فيتو

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة، اليوم الأحد، والتي تتضمن إخلاء شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلى ونقل الباعة الجائلين بهما إلى جراج العتبة بصورة مؤقتة لحين الإنتهاء من أعمال التطوير، التي ستتم وفقًا للنموذج الذي تم اعتماده وعرضه على ممثلي الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية فى الاجتماعات التي استضافتها وزارة التنمية المحلية خلال الشهور الماضية بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " واستشاري البرنامج.

 

محافظ القاهرة يتفقد إخلاء شارع الجوهري ونقل الباعة الجائلين إلى جراج العتبة

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان تطوير شوارع حي الموسكي (صور)

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن النموذج الخاص بالتطوير سيقوم بتنفيذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع للجهاز المركزي للتعمير بالتعاون مع محافظة القاهرة وبرنامج " الهابيتات " وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى، مشيرة إلى أن أعمال التطوير تأتى فى إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على منطقة العتبة بحي الموسكي وكذا الباعة وأصحاب المحلات في الشوارع التي تشملها المرحلة الأولى للتطوير.

وأوضحت الدكتور منال عوض أن أعمال التطوير تتضمن تنفيذ حوالى ٤٧٣ (طاولة) للباعة الجائلين بدلًا من (الفرشة ) التى كان يستخدمها الباعة الجائلين لعرض مختلف منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال التجارية في سهولة وصول المواطنين إلى المحال المجاورة للباعة الجائلين بما يحقق معيشة كريمة للجميع والانطلاق نحو مستوى عالي من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن السيد محافظ القاهرة تفقد اليوم أعمال بدء التطوير مع عدد من قيادات المحافظة والجهات المعنية وهيئة النظافة والتجميل ومياه الشرب والصرف الصحي.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن أعمال التطوير تضمنت رفع كفاءة المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولى من التطوير وطلاء واجهات عدد من العقارات التي تتميز بطراز معماري بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية.

وأضافت عوض أنه سيتم خلال أعمال التطوير مراعاة كافة متطلبات ومعايير السلامة والأمان للحفاظ على الأرواح والممتلكات وعمل منظومة للحماية المدنية والإطفاء بالإضافة لرفع كفاءة البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى، وعمل ممرات يسهل فيها السير والحركة للمواطنين المترددين على المنطقة بما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والباعة، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية جهاز التنسيق الحضارى وزيرة التنمية المحلية

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