الأحد 16 فبراير 2025
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أخبار مصر

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان تطوير شوارع حي الموسكي (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد د.  إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق راشد مساعد الوزير مدير أمن القاهرة،  واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلى بحى الموسكي.

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تتم وفقًا للنموذج الذى أقرته د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى فى إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة، وكذا الباعة وأصحاب المحلات الموجودة في تلك الشوارع الموجودين في المنطقة.

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وتتضمن أعمال التطوير عمل وحدات(طاولات) للباعة الجائلين بدلا من الفرشة التى كان يستخدمها الباعة في عرض منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة، كما سيتم خلال أعمال التطوير مراعاة الاشتراطات الخاصة بالإطفاء والحريق والصرف، وسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقة وغيرها من المتطلبات،  بما يساهم في الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين، والباعة، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة. 

 


وأشار محافظ  القاهرة إلى أنه يجرى حاليًا طلاء واجهات العقارات بالمنطقة بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى بما يتناسب مع طبيعتها، لتناسب الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة، مع رفع كفاءة المنطقة بالكامل ومراجعة كافة المرافق والخدمات بها.
وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير هذه المنطقة ستكون نموذجًا يمكن تطبيقه في شوارع آخرى بالمنطقة.
 

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة اللواء طارق راشد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات جهاز التنسيق الحضارى حي الموسكي

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