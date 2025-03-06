15 صورة ترصد المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة (شاهد)

رصدت فيتو بدء تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير سوق العتبة.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن بدء تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة يوم الأحد الماضي .

وقالت: أعمال التطوير تضمنت رفع كفاءة المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولى من التطوير وطلاء واجهات عدد من العقارات التي تتميز بطراز معماري بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية.

وأضافت عوض أنه سيتم خلال أعمال التطوير مراعاة كافة متطلبات ومعايير السلامة والأمان للحفاظ على الأرواح والممتلكات وعمل منظومة للحماية المدنية والإطفاء بالإضافة لرفع كفاءة البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى، وعمل ممرات يسهل فيها السير والحركة للمواطنين المترددين على المنطقة بما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والباعة، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة.

المرحلة الأولي للتطوير

تشمل المرحلة الأولى إخلاء شوارع الجوهرى، يوسف نجيب، والعسيلي، مع نقل الباعة الجائلين مؤقتا إلى جراج العتبة، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير.

تلك الشوارع هي بمثابة شوارع رئيسية، في منطقه العتبة ومن أبرزها:

* شارع الجوهري: يعتبر من الشوارع الحيوية في المنطقة.

* شارع يوسف نجيب: أحد الشوارع الهامة التي تشملها خطة التطوير.

* شارع العسيلي: كذلك من الشوارع التي سوف يتم تطويرها.

بالإضافة إلى هذه الشوارع الرئيسية، هناك شوارع أخرى ضمن خطة مراحل التطوير.

أهم عناصر التطوير

يشمل تطوير منطقة العتبة عدة جوانب تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتنظيم الأسواق، والحفاظ على الطابع التاريخي للمنطقة، وإليك أهم عناصر التطوير:

* تنظيم الأسواق والباعة الجائلين:

توفير بدائل للباعة الجائلين مثل توفير 473 طاولة عرض للباعة الجائلين كبديل عن العرض العشوائي للبضائع على الأرض

* تنظيم الأسواق لتسهيل حركة المارة وتقليل الازدحام.

* إنشاء أسواق متخصصة وتنفيذ باكيات منظمة للبائعين.

* تحسين البنية التحتية:

* رفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي.

* تطوير شبكة الإنارة وتحسينها.

* إنشاء منظومة متكاملة للحماية المدنية والإطفاء.

* الحفاظ على الطابع التاريخي:

* ترميم المباني التاريخية والمحافظة عليها.

* طلاء واجهات العقارات بما يتناسب مع الطابع الجمالي والتاريخي للمنطقة.

* تنظيم المنطقة بما يتناسب مع البعد التراثي والجمالي.

* تسهيل حركة المرور:

* إنشاء مسارات منظمة لتسهيل حركة المواطنين داخل المنطقة.

* إخلاء بعض الشوارع من الباعة الجائلين بشكل مؤقت لتنظيمها وتطويرها.

* تحسين الخدمات:

* توفير خدمات عامة أفضل للمواطنين والزوار.

* تحسين مستوى النظافة والأمان في المنطقة.

تهدف هذه الجهود إلى تحويل العتبة إلى منطقة تجارية وحضارية حديثة، مع الحفاظ على تراثها العريق.



نبذة تاريخية عن منطقة العتبة

العتبة هي منطقة تاريخية وتجارية حيوية تقع في قلب القاهرة، مصر. تشتهر بأسواقها الشعبية المزدحمة، وتعتبر وجهة رئيسية للتسوق بأسعار معقولة.

تاريخ العتبة

* تعود تسمية العتبة إلى "العتبة الخضراء" نسبة إلى الخضرة التي كانت تملأ الميدان.

* تطورت المنطقة على مر العصور لتصبح مركزًا تجاريًا رئيسيًا.

* شهدت العتبة العديد من الأحداث التاريخية، وتضم آثارًا ومباني تاريخية.

أهم معالم العتبة

* سور الأزبكية: سوق شهير للكتب القديمة والمستعملة، يعتبر كنزًا لمحبي القراءة والباحثين عن الكتب النادرة.

* شارع الأزهر: أحد أقدم الشوارع في القاهرة، يضم العديد من المساجد الأثرية والأسواق التقليدية.

* الموسكي: سوق تاريخي يعج بالبضائع المتنوعة، من الملابس والإكسسوارات إلى الأدوات المنزلية.

* شارع عبد العزيز: مركز رئيسي لتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات.

* مسجد الكخيا: مسجد أثري يتميز بعمارته الإسلامية العريقة.

* المسرح القومي: صرح ثقافي هام يقدم عروضًا مسرحية متنوعة.

أهمية العتبة

* تعتبر العتبة مركزًا تجاريًا حيويًا يجذب الزوار من جميع أنحاء مصر.

* تعكس العتبة تاريخ القاهرة وثقافتها الشعبية.

* تضم العتبة مجموعة متنوعة من المعالم التاريخية والثقافية.

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