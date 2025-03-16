وزيرة التنمية المحلية تؤكد على إزالة التشوهات البصرية بعقارات الموسكى

وجهت منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمعالجة أي تشوهات بصرية علي واجهات العمارات التي سيتم تطويرها وطلائها بالموسكى، مطالبة برفع كفاءتها ورفع أي أسلاك علي واجهاتها للحفاظ علي الشكل الحضاري لها.

كما طالبت خلال تفقدها للموسكى برفقه ابراهيم صابر محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والبينة التحتية المطلوبة للمشروع وشبكات الأمطار ومياه الحريق لاستكمال أعمال التطوير للشوارع المستهدفة، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن أهمية رفع كفاءة وطلاء واجهات المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولى من التطوير والتي تتميز بطراز معماري وذلك بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى.

تطوير شوارع الموسكى واخلاء الباعة منها



وكانت قد بدأت محافظة القاهرة فى خطة تطوير الموسكى وتشمل المرحلة الاولى تطويرشوارع الجوهرى ويوسف نجيب والعسيلى، حيث تم اخلاؤهم من الباعة الجائلين ونقلهم إلى جراج العتبة لحين تنفيذ طاولات لهم من قبل الجهاز المركزى للتعمير فضلا عن احلال البنية التحتية وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهايبتات".



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