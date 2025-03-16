الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تؤكد على إزالة التشوهات البصرية بعقارات الموسكى

منال عوض تتفقد الموسكى،
منال عوض تتفقد الموسكى، فيتو
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وجهت  منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمعالجة أي تشوهات بصرية علي واجهات العمارات التي سيتم تطويرها وطلائها بالموسكى، مطالبة برفع كفاءتها ورفع أي أسلاك علي واجهاتها للحفاظ علي الشكل الحضاري لها.

 

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان تطوير شوارع حي الموسكي (صور)

محافظ القاهرة يتفقد إخلاء شارع الجوهري ونقل الباعة الجائلين إلى جراج العتبة

كما طالبت خلال تفقدها للموسكى برفقه ابراهيم صابر محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والبينة التحتية المطلوبة للمشروع وشبكات الأمطار ومياه الحريق لاستكمال أعمال التطوير للشوارع المستهدفة، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن أهمية رفع كفاءة وطلاء واجهات المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولى من التطوير والتي تتميز بطراز معماري وذلك بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى.

 

تطوير شوارع الموسكى واخلاء الباعة منها


وكانت قد بدأت محافظة القاهرة فى خطة تطوير الموسكى وتشمل المرحلة الاولى تطويرشوارع الجوهرى ويوسف نجيب والعسيلى، حيث تم اخلاؤهم من الباعة الجائلين ونقلهم إلى جراج العتبة لحين تنفيذ طاولات لهم من قبل الجهاز المركزى للتعمير فضلا عن احلال البنية التحتية  وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهايبتات".
 

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجهاز المركزي للتعمير منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية حي الموسكي

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