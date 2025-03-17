التفاصيل الكاملة لتطوير منطقة العتبة.. 28 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى.. طلاء واجهات العقارات.. 473 طاولة للباعة بدلا من الفروشات.. ومحافظ القاهرة يؤكد نقل التجار إلى الجراج

بعد نشوب حريق كبير فى نهاية يوليو 2024 واستمرت عملية اخماده أكثر من 16ساعة بشارع الجوهرى بالعتبة، قررت الحكومة التعامل مع الحريق بحلول جذرية وعدم الاكتفاء باطفاؤه أو تبريده على غرار كثير من الحرائق التى تشهدها المنطقة كل صيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود عوامل الدفاع المدنى

قرار نقل الباعة إلى مكان آخر، لم يكن هو القرار الأقرب المطروح فى نقاشات كبار المسئولين، خاصة بعد التجربة التى خاضتها محافظة القاهرة فى 2014 وكانت نقل باعة وسط البلد إلى جراج الترجمان والتى أثبتت فشلها، لذلك كان لابد من حل المشكلة مع الحفاظ على وجود الباعة فى نفس أماكنهم

بعد اجتماعات كثيرة عقدتها الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة ومسئولين من جهاز التنسيق الحضارى ليتم الاتفاق على تطوير العتبة، بما يتناسب مع تاريخها وطبيعتها مع الحفاظ على وجود بيئة آمنة للمواطنين المترددين عليها وللباعة أنفسهم.



وبدأت الخطة بإخلاء الباعة الجائلين من شوارع الموسكى اخلاء مؤقتا وتم نقلهم إلى جراج العتبة ليكونوا على موعد مع الرجوع مرة اخرى بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتى تشمل احلال البنية التحتية وطلاء واجهة العقارات وعمل 473طاولة للباعة.



طلاء واجهة العقارات ذات الطابع المعمارى المتميز

الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة أكد لفيتو أن نقل الباعة أمر مؤقت ، وأنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير سيعودون مرة أخرى ولكن سيتم تصنيع طاولات ذات منظر حضارى بدلا من " الفرشة" يتم تصنيعها من قبل الجهاز المركزى للتعمير مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال التجارية والباعة وسهولة وصول المواطنين إلى المحال،موضحا أنه سيتم طلاء واجهة العقارات ذات الطابع المعمارى المتميز وإزالة أى تشوهات بصرية بها

وقال صابر إن المرحلة الاولى من تطوير العتبة تتضمن شوارع الجوهرى ويوسف نجيب والعسيلى، ويتم رفع كفاءة البنية التحتية وستبلغ تكلفة المرحلة الأولي من المشروع حوالي ٢٨ مليون جنيه سيتم تمويلها من الخطة الإستثمارية لوزارة التنمية المحلية.

تغير خطوط مياه الشرب والصرف الصحى

من جانبها أعلنت شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، تغير خطوط مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع خطة تطوير منطقة العتبة الخضراء بوسط القاهرة.

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أنه تم تغيير خطى 800مم و150 مم بمنطقة العتبة،موضحا أن الشركة تقوم بتغير الخطوط الحالية التي تم انشاؤها منذ أكثر من 70 عاما.

أما المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، فأوضح أنه يتم الآن تغير خط كامل بطول 12 بوصة بمنطقة العتبة.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن أعمال التطوير للمشروع تأتى فى إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على منطقة العتبة بحي الموسكي وكذا الباعة وأصحاب المحلات في الشوارع التي تشملها المرحلة الأولى للتطوير وذلك بالتعاون معبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهايبتات".

مراعاة كافة متطلبات ومعايير السلامة والأمان

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة مراعاة كافة متطلبات ومعايير السلامة والأمان في تنفيذ المشروع للحفاظ علي الأرواح والممتلكات وعمل منظومة للحماية المدنية والإطفاء بالإضافة لرفع كفاءة البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى، وعمل ممرات يسهل فيها السير والحركة للمواطنين المترددين على المنطقة بما يساهم في الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين، والباعة، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة.

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