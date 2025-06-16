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خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي في النقب بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن

تل ابيب، فيتو
تل ابيب، فيتو

زعم  جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

وبحسب تقارير إخبارية، دوت صفارات الإنذار في النقب بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وكان أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الإثنين، عن مقتل اثنين من قواته إثر هجوم إسرائيلي على منطقة إيجرود في محافظة زنجان شمال غربي البلاد.

ومن جانبها أفادت وكالة أنباء مهر بأن الدفاعات الجوية في أصفهان تصدت فجر اليوم إلى مقذوفات معادية قرب منشأة نطنز النووية.

 

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات الإيراني محمد كاظمي واثنين من زملائه على يد الكيان الصهيوني.

مواقع حيوية ومقار سكنية للقادة والعلماء

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أمس:"لنا بنك أهداف شامل وعلى الإسرائيليين عدم السماح باستخدامهم دروعا بشرية".

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: "هجماتنا تشمل مواقع حيوية ومقار سكنية للقادة والعلماء الصهاينة"، مشددا على أن الهجوم الصهيوني سيقابل برد صادم يشمل كل الأراضي المحتلة".

استهداف مصانع أسلحة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في حيفا

وقالت وسائل إعلام إيرانية: إن الدفعة الصاروخية استهدفت مصانع أسلحة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في حيفا المحتلة. 

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إسرائيل إطلاق صاروخ من اليمن الاحتلال الإسرائيلي أصفهان الهجوم الصهيوني الحرس الثوري الإيراني

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