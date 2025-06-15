أخبار الرياضة اليوم: جراحة ناجحة لـ إمام عاشور، الأهلي يغرم تريزيجيه، ليفربول يرصد 100 مليون إسترليني لضم صفقة مفاجأة
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
جراحة ناجحة لإمام عاشور بالترقوة وهذه مدة غياب اللاعب
أجرى منذ قليل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جراحة ناجحة في أحد مستشفيات ولاية ميامي القريبة من معسكر الفريق بأمريكا.
عقوبة مالية على تريزيجيه بسبب ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي
قرر محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة على محمود حسن تريزيجيه بعد إصراره على تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي بالرغم من وجودة في المرتبة الثالثة للمسددين بعد وسام ابو علي وأحمد زيزو.
ليفربول يرصد 100 مليون إسترليني لضم صفقة مفاجأة من الدوري الإنجليزي
يخطط نادي ليفربول لضم جناح فريق نيوكاسل يونايتد، أنتوني جوردون، في حملته لإعادة بناء الفريق، من أجل الاستمرار في التتويج بالألقاب الكبرى في الموسم الجديد.
طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور بعد نجاح الجراحة
أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن إمام عاشور لاعب الفريق خضع لجراحة ناجحة اليوم الأحد، في أحد مستشفيات مدينة ميامي بأمريكا، بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية.
هل يمكن استبدال إمام عاشور بلاعب آخر بعد إصابته أمام إنتر ميامي؟
تأكد غياب أمام عاشور لاعب الأهلي، عن باقى مباريات بطولة كأس العالم للأندية، بسبب إصابته في مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي بمونديال الأندية.
بايرن يقسو على أوكلاند سيتي 10-0 في كأس العالم للأندية ويوجه إنذارا لمنافسيه (صور)
كأس العالم للأندية 2025، فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 10-0، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "تي كيو إل" ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية 2025.
تركي آل الشيخ يحسم جدل صورة زيزو: لا تصطادوا في الماء العكر
أثارت الصورة التي نشرها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، لـ أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي صباح اليوم الأحد، جدلا واسعا.
فرحة وزينة ومأدبة كبرى، أهالي قرية ناصر منسي بالشرقية يحتفلون بـ"حنة" نجم الزمالك (صور)
يعيش أهالي قرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، مساءً استثنائيًا وسط أجواء الفرح والاحتفال، تزامنًا مع إقامة حفل "الحنة" الخاص بنجم نادي الزمالك، ناصر منسي، استعدادًا لزفافه المرتقب.
ليفربول يتخذ قرارا حاسما بشأن بيع لويس دياز إلى برشلونة
بات الكولومبي لويس دياز الهدف الأول لإدارة نادي برشلونة لتدعيم الجبهة اليسرى هذا الصيف، لكن مطالب ليفربول المالية المرتفعة قد تدفع النادي الكتالوني للتحول نحو خيار آخر مثل نيكو ويليامز.
بعد توديعه كأس العالم للأندية، عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي
وجه إمام عاشور لاعب وسط النادى الأهلى، رسالة إلى جماهير ناديه بعد خروجه من قائمة الفريق خلال مشواره في كاس العالم للأندية 2025.
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