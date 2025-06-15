أخبار الرياضة اليوم: جراحة ناجحة لـ إمام عاشور، الأهلي يغرم تريزيجيه، ليفربول يرصد 100 مليون إسترليني لضم صفقة مفاجأة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أجرى منذ قليل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جراحة ناجحة في أحد مستشفيات ولاية ميامي القريبة من معسكر الفريق بأمريكا.

قرر محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة على محمود حسن تريزيجيه بعد إصراره على تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي بالرغم من وجودة في المرتبة الثالثة للمسددين بعد وسام ابو علي وأحمد زيزو.

يخطط نادي ليفربول لضم جناح فريق نيوكاسل يونايتد، أنتوني جوردون، في حملته لإعادة بناء الفريق، من أجل الاستمرار في التتويج بالألقاب الكبرى في الموسم الجديد.

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن إمام عاشور لاعب الفريق خضع لجراحة ناجحة اليوم الأحد، في أحد مستشفيات مدينة ميامي بأمريكا، بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

تأكد غياب أمام عاشور لاعب الأهلي، عن باقى مباريات بطولة كأس العالم للأندية، بسبب إصابته في مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي بمونديال الأندية.

كأس العالم للأندية 2025، فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 10-0، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "تي كيو إل" ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية 2025.

أثارت الصورة التي نشرها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، لـ أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي صباح اليوم الأحد، جدلا واسعا.

يعيش أهالي قرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، مساءً استثنائيًا وسط أجواء الفرح والاحتفال، تزامنًا مع إقامة حفل "الحنة" الخاص بنجم نادي الزمالك، ناصر منسي، استعدادًا لزفافه المرتقب.

بات الكولومبي لويس دياز الهدف الأول لإدارة نادي برشلونة لتدعيم الجبهة اليسرى هذا الصيف، لكن مطالب ليفربول المالية المرتفعة قد تدفع النادي الكتالوني للتحول نحو خيار آخر مثل نيكو ويليامز.

وجه إمام عاشور لاعب وسط النادى الأهلى، رسالة إلى جماهير ناديه بعد خروجه من قائمة الفريق خلال مشواره في كاس العالم للأندية 2025.

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