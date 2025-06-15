ليفربول يرصد 100 مليون إسترليني لضم صفقة مفاجأة من الدوري الإنجليزي

يخطط نادي ليفربول لضم جناح فريق نيوكاسل يونايتد، أنتوني جوردون، في حملته لإعادة بناء الفريق، من أجل الاستمرار في التتويج بالألقاب الكبرى في الموسم الجديد.

ليفربول يجهز 100 مليون إسترليني لضم أنتوني جوردون

يفكر ليفربول في تقديم عرض مالي ضخم لضم جوردون، في ظل سعي النادي لمواصلة تعزيز صفوفه تحت قيادة المدرب آرني سلوت.

جرت مفاوضات حول انتقال اللاعب الصيف الماضي، والآن يعود الريدز إلى طاولة المفاوضات في محاولة لتعزيز خط هجومه بعد الاتفاق على صفقة انتقال فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن.

أرقام أنتوني جوردون مع نيوكاسل

سجل جوردون مع نيوكاسل الموسم الماضي 6 أهداف بجانب تقديمه 5 تمريرات حاسمة، وكان هدفًا طويل الأمد للنادي.

وأفادت صحيفة "ذا صن" أن ليفربول يفكر في تقديم عرض بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (135.6 مليون دولار)، رغم توقيع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على عقد جديد مع نيوكاسل هذا الموسم.

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