ليفربول يتخذ قرارا حاسما بشأن بيع لويس دياز إلى برشلونة

بات الكولومبي لويس دياز الهدف الأول لإدارة نادي برشلونة لتدعيم الجبهة اليسرى هذا الصيف، لكن مطالب ليفربول المالية المرتفعة قد تدفع النادي الكتالوني للتحول نحو خيار آخر مثل نيكو ويليامز.

نيكو ويليامز بديل لويس دياز في حسابات برشلونة

لويس دياز، البالغ من العمر 28 عامًا، يتفوق في الخبرة لكنه أغلى بكثير من جناح أتلتيك بيلباو نيكو ويليامز (22 عامًا)، الذي يملك شرطًا جزائيًا ثابتًا بقيمة 62 مليون يورو لا يمكن رفعه.

في المقابل، لا يظهر ليفربول أي نية للتخلي عن نجمه الكولومبي، فإدارة النادي تعول على ثلاثي هجومي قوي يضم دياز، صلاح، وصفقة الفريق المنتظرة فلوريان فيرتز القادم من باير ليفركوزن مقابل نحو 136 مليون يورو، وهي صفقة ضخمة تسعى الإدارة إلى تعويض جزء من قيمتها ببيع أحد اللاعبين.

داروين نونيز الأقرب للرحيل عن ليفربول

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز هو الأقرب للرحيل عن أنفيلد هذا الصيف، بعدما تراجع دوره بشكل ملحوظ.

وأوضحت: "نونيز بات مرشحًا بقوة للانتقال إلى نابولي، الذي يملك سيولة مالية جيدة بعد بيع كفاراتسخيليا إلى باريس سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو، ويسعى إلى بناء مشروع جديد بقيادة أنطونيو كونتي، ويضم أيضًا النجم البلجيكي كيفين دي بروين، الذي انضم مجانًا بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي".

وأشارت إلى أن نونيز يحاول بدوره تأمين مكان أساس في فريق جديد لضمان المشاركة في كأس العالم 2026، وقد ارتبط اسمه أيضًا بأتلتيكو مدريد، إلا أن نابولي يبدو الأقرب لضمه مقابل نحو 50 مليون يورو.

موقف ليفربول من بيع لويس دياز

من جهة أخرى، فإن إدارة ليفربول لا ترى ضرورة مالية لبيع دياز، خاصة بعد مستواه اللافت الموسم الماضي، حيث سجل 17 هدفًا، منها 13 في الدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إن المدرب آرني سلوت يراه لاعبًا حاسمًا في الخط الأمامي سواء على الطرف الأيمن أو كمهاجم صريح، مما يصعّب مهمة برشلونة في التفاوض.

وترجح التقارير أن ليفربول لن يوافق على بيعه بأقل من 80 مليون يورو، وهو ما قد يتجاوز سقف برشلونة في سوق الانتقالات الحالي.

خطة برشلونة البديلة في حالة فشل ضم دياز

في حال تعثرت صفقة لويس دياز، يملك برشلونة خيارين واضحين، وفقًا لصحيفة الأول هو نيكو ويليامز، والذي سيدفع فيه البارسا 62 مليون يورو كشرط جزائي لا يمكن التفاوض عليه.

أما الثاني هو ماركوس راشفورد، ويُعد خيارًا أرخص نسبيًا، إذ يمكن ضمه مقابل حوالي 40 مليون يورو، بسبب رغبة مانشستر يونايتد في بيعه.

وكان المدرب هانزي فليك طالب بضم جناح قادر على اللعب واحد ضد واحد لتخفيف العبء عن لامين يامال في الجهة اليمنى.

ورغم أن دياز يظل الخيار المثالي، إلا أن برشلونة لن يغامر ماليًا، وسيتجه سريعًا لويليامز أو راشفورد إذا أصر ليفربول على مبلغ مبالغ فيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.