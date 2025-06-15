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رياضة

بايرن يقسو على أوكلاند سيتي 10-0 في كأس العالم للأندية ويوجه إنذارا لمنافسيه (صور)

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

كأس العالم للأندية 2025، فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 10-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين علي  ملعب "تي كيو إل" ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية 2025.

أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي 

جاءت أهداف بايرن ميونخ عن طريق جمال موسيالا "هاتريك"، كومان "هدفين"، أوليسي "هدفين"، مولر "هدفين"، بوي، في الدقائق 6، 18، 20، 21، 45، 4+45، 67، 73، 84، 89.

تشكيل بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: بوي- ستانسيتش- جوناثان تاه- رافائيل جوريرو.

في خط الوسط: جوشوا كيميتش- بافلوفيتش- توماس مولر.

في خط الهجوم: أوليسي- هاري كين- كومان.

ويخوض العملاق البافاري منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه كلًا من بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيور الأرجنتيني، وأوكلاند سيتي.

وسبق لبايرن ميونخ أن تُوّج بلقب كأس العالم للأندية في مناسبتين، الأولى على حساب الرجاء المغربي، والثانية أمام تيغريس أونال المكسيكي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

وتنقل مباريات كأس العالم للأندية عبر مجموعة قنوات “mbc” هي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنقل مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي على شبكة “DAZN” أيضًا.

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