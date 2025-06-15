فرحة وزينة ومأدبة كبرى، أهالي قرية ناصر منسي بالشرقية يحتفلون بـ"حنة" نجم الزمالك (صور)

يعيش أهالي قرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، مساءً استثنائيًا وسط أجواء الفرح والاحتفال، تزامنًا مع إقامة حفل "الحنة" الخاص بنجم نادي الزمالك، ناصر منسي، استعدادًا لزفافه المرتقب.

قرية شرويدة تحتفل بحنة لاعب الزمالك

واكتست شوارع القرية وواجهات المنازل بالزينة والأضواء المبهجة، خاصة في محيط منزل اللاعب، حيث نُصِب “صوان” كبير لاستقبال المهنئين من الأهل والأصدقاء وأبناء القرية، الذين توافدوا بالمئات لمشاركة ابن قريتهم فرحته.

قرية شرويدة تحتفل بحنة لاعب الزمالك،فيتو

ناصر منسي، الذي يحظى بشعبية كبيرة في قريته، لم يُخفِ امتنانه لهذا الحب، إذ قام بذبح عدد من الماشية وتنظيم مأدبة عشاء ضخمة لأهل قريته، كما تم تجهيز مسرح ودي جي لإضفاء أجواء احتفالية صاخبة يتفاعل معها الجميع.

قرية شرويدة تحتفل بحنة لاعب الزمالك،فيتو

قرية شرويدة تحتفل بحنة لاعب الزمالك،فيتو

حفل خطوبة ناصر منسي

وكان منسي قد نشر سابقًا مجموعة من الصور الخاصة بخطوبته التي أقيمت في أجواء عائلية، عقب مشاركته في مباراة القمة أمام النادي الأهلي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

قرية شرويدة تحتفل بحنة لاعب الزمالك،فيتو

قرية شرويدة تحتفل بحنة لاعب الزمالك،فيتو

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