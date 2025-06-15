محافظ الإسماعيلية يستعرض تقرير لجنة المرور على شواطئ المحافظة (صور)

استعرض اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تقرير لجنة المرور على شواطئ المحافظة.

الهدف من تشكيل اللجنة

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة هو رصد أوجه القصور ونقاط الضعف بشواطئ المحافظ لوضع حلول جذرية ومستدامة تضمن سلامة المواطنين وزوار المحافظة، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحي، الذي يشكل جزءًا هامًا من موارد المحافظة والعمل على تطويره من خلال الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية مع تطوير البنية التحتية لهذا القطاع.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بهنسي مساعد مدير الأمن، مدير عام مكتب المحافظ، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة فايد، رئيس حي اول، رئيس شرطة المسطحات المائية، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، مدير مديرية الشباب والرياضة، ومدير مديرية الطب البيطري، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، مدير الثروة السمكية، مدير إدارة التخطيط العمراني، مدير مكتب متابعة المحافظ، مدير إدارة السياحة، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مدير إدارة البيئة، ممثل مديرية الصحة، ممثل مديرية التموين،ممثل مديرية الاسكان، ممثل حماية أملاك الدولة، ممثل وحدة الإيرادات، ممثل إدارة الشئون القانونية، ممثل إدارة حماية الأراضي الزراعية، ممثل شركة سي لاين للإنقاذ والغوص، مديري أندية الملاحة والفيروز والتعاون، أعضاء لجنة المرور على الشواطئ المتضمنة بالقرار رقم ٥٦٢ لسنة ٢٠٢٥.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

الالتزام التام بالتعليمات

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الالتزام التام بعدم السماح لأي منشأة سياحية بالعمل بدون ترخيص رسمي، داعيًا أصحاب المنشآت السياحية والشواطئ إلى مراجعة الاشتراطات المطلوبة لمزاولة الأنشطة السياحية بشكل قانوني وآمن.

تفعيل قانون البيئة

كما شدد محافظ الإسماعيلية على تفعيل قانون البيئة الخاص بمتابعة المسطحات المائية، وتشكيل فرق عمل مشتركة مع معمل الرصد البيئي بمديرية الصحة، لمراقبة جودة المياه والحفاظ على البيئة البحرية.

وفي إطار الحرص علي حياة المواطنين وزوار المحافظة، تم التعاقد مع شركة متخصصة في الإنقاذ لتدريب فرق المنقذين على التعامل مع الطوارئ بشكل احترافي، مع التنسيق الكامل بين الشركة وفرع هيئة الإسعاف والرعاية الصحية بالمحافظة، لضمان سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

كما تم إطلاق مبادرة تحت عنوان الإسماعيلية ٢٠٢٥ موسم بلا غرق لتدريب المنقذين والعاملين بالشواطئ على أساليب الإنقاذ والإسعافات الأولية.

وفي إطار متابعة تطبيق الاشتراطات، تستمر حملات لجنة المرور على الشواطئ للتأكد من الالتزام الكامل، حيث بدأ مركز ومدينة فايد تفعيل هذه الإجراءات اعتبارًا من الغد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وتكليفاته بتشكيل لجنة ممثلة من جميع الجهات المعنية برئاسة العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة والعديد من الجهات المعنية لضمان جاهزية الشواطئ لاستقبال موسم الصيف والإجازات، وتعزيز الأمان للمواطنين والزوار.

وشهدت الشواطئ بالمحافظة خلال الفترة الماضية جولات ميدانية مكثفة بالتنسيق مع اللجنة حيث تم التأكيد على إعداد خطة متكاملة بالتعاون مع شركة الغوص والإنقاذ، وتحديد مناطق السباحة الآمنة، وتوفير فرق إنقاذ مدربة، وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة خلال الموسم الصيفي.

كما تم التشديد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان جاهزية الخدمات الطبية والإسعافية، من خلال تواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة، وتدريب الكوادر على التعامل السريع والفعَّال مع الحالات الطارئة.

وتساهم الحملات المستمرة في تطبيق الاشتراطات وتنفيذ القوانين البيئية والصحية للحفاظ على المسطحات المائية بعدة طرق رئيسية من خلال عدد من الإجراءات تشمل مراقبة جودة المياه والتأكد من عدم وجود تلوث صناعي أو صرف عشوائي في المسطحات المائية، مما يساعد في الكشف المبكر عن المخالفات واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

بالإضافة إلى التأكد من التزام المنشآت والأفراد بالشروط البيئية والقانونية، مثل منع إلقاء المواد السامة أو الصرف غير القانوني، مما يحد من التلوث ويحافظ على توازن البيئة المائية.

وكذلك التوعية والتثقيف المستمر من خلال الحملات لرفع الوعي لدى المجتمع وأصحاب المنشآت بأهمية حماية البيئة وضرورة الالتزام بالاشتراطات، مما يساهم في تقليل الممارسات الضارة بالمسطحات المائيةوالتأكيد على تطبيق إجراءات وقائية وعلاجية لما يتم رصدها من مخالفات بما يقلل من الأضرار البيئية ويحافظ على الموارد المائية.

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