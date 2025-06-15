طالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية يطالبن بزيادة عدد المراوح داخل اللجان (فيديو) 

اشتكت بعض طالبات لجنة مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات، في محافظة الإسماعيلية من عدم وجود تهوية جيدة داخل اللجان، وقلة عدد المراوح.

مطالبة بزيادة عدد المراوح

وقالت طالبة في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إن التهوية سيئة داخل اللجنة بخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث توجد مروحتين فقط داخل كل لجنة وطالبت بزيادة عدد المراوح.

وكانت لجان الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، شهدت إجراءات مشددة خلال دخول الطلاب حيث يتم تفتيش الطلاب ويمنع دخول أي أجهزة إلكترونية، مثل الهواتف المحمولة، والساعات الذكية والسماعات، وذلك في وجود رجال الأمن.

ومن جانبه شدد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على الالتزام بتطبيق كافة تعليمات الوزارة فيما يخص الدخول للجان الثانوية العامة، وذلك لضمان سير العملية الامتحانية بصورة طيبة.

طلاب الإسماعيلية يؤدون اليوم امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية

وأدي طلبة وطالبات الثانوية العامة، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وذلك في أول يوم لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وكانت قد أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، كافة التجهيزات الخاصة بلجان الثانوية العامة والتي تنطلق اليوم.

ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على انتهاء المحافظة من الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتي تستمر حتى الخميس ١٠ يوليو ٢٠٢٥، وذلك خلال متابعته لخطة تأمين المحافظة لامتحانات الثانوية العامة من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

متابعة كافة التنسيقات

وتابع كافة التنسيقات النهائية من خلال الشبكة الوطنية بين غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية كل في نطاقه؛ لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وضمان تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان.

ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات

وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، موجهًا بتعقيم جميع مقار اللجان وتوفير طبيب أو زائرة صحية ومتطوع من الهلال الأحمر بكل لجنة، لتقديم الدعم الطبي والنفسي.

وكلَّف محافظ الإسماعيلية جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الجهود لتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط المدارس بشكل مستمر.

تأمين اللجان الامتحانية

كما أكد "أكرم" ضرورة تأمين اللجان الامتحانية بالمدارس ومنع تجمهر أولياء الأمور بالقرب من اللجان؛ حرصًا على أبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء فترة الامتحان.

ووجه أكرم بتوفير أتوبيسات آمنة لنقل طلاب قرية الأبطال لمقار لجنة الامتحانات لتسهيل وتيسير انتقال الطلاب، مؤكدًا أهمية تواجد الطلبة قبل بدء الامتحان بوقت كاف لإتمام عمليات التفتيش ودخول الطلاب إلى اللجان بسهولة ويسر.

وأكد أكرم ضرورة ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بما يحقق التنسيق الكامل لكافة الجهات المعنية؛ لتلافي أي ملاحظات أو بلاغات في وقتها.

وأوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى الإجراءات الخاصة للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من حيث تجهيز وتوفير عدد ٣٤ استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.

وأضاف أن المديرية قد قامت بتخصيص ٣١ لجنة امتحانية موزعة على ثمانِ إدارات تعليمية بمحافظة الإسماعيلية بإجمالي عدد الطلاب ١١ ألف ٥٩٠ طالب وعدد الطلاب المنتظمين ١٠ آلاف ١٩٩ طالب وعدد طلاب المنازل ١٣٩١ طالب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.