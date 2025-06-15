محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

حرص اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على القيام بجولة تفقدية، اليوم الأحد، للمرور على مدارس التعليم الثانوي العام بالمحافظة؛ وذلك للاطمئنان على سير وانتظام أداء الامتحانات من خارج لجان امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة في مادة التربية الدينية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتي انطلقت اليوم الأحد ١٥ يونيو، وتنتهي الخميس الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٥.

أبرز الحضور خلال الجولة

وجاء ذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تفقد لجنة مدرسة الإسماعيلية الرسمية للغات

وبدأت الجولة بتفقد لجنة مدرسة الإسماعيلية الرسمية للغات بنات "الثانوية التجريبية للغات ٢٤ أكتوبر" بإجمالي عدد ١٤ لجنة فرعية تضم ٢٨٠ طالبة.

محافظ الإسماعيلية خلال الجولة، فيتو

محافظ الإسماعيلية خلال الجولة، فيتو

وتلا ذلك تفقد لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الفاروق عمر الثانوية العسكرية بنين بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، حيث بلغ عدد اللجان الفرعية بها ١٤ لجنة تضم ٢٥٩ طالب.

وخلال الجولة، أكد أكرم ضرورة تسهيل وتيسير إجراءات دخول الطلاب للجان الامتحانية وتذليل كافة العقبات التي تواجه سير العملية الامتحانية.

تشكيل غرفة عمليات

ومن جانبه أوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية للدعم والتواصل الفوري لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير العملية الامتحانية، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشاكل طارئة تواجه سير الامتحانات وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات.

محافظ الإسماعيلية خلال الجولة، فيتو

محافظ الإسماعيلية خلال الجولة، فيتو

وأشار "أكرم" إلى أن الهدف الرئيسي هو توفير المناخ المناسب للطلاب وإزالة التوتر والرهبة بين نفوس الطلاب وتسهيل العملية الامتحانية وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص ليحصل كل طالب على حقه وكذلك مساعدة المعلمين في أداء دورهم على الوجه الأمثل خلال تلك الفترة.

جدير ذكره، أن محافظة الإسماعيلية تضم بإداراتها التعليمية الثمانية ٣١ لجنة بإجمالي عدد الطلاب ١١ ألف ٥٩٠ طالب وعدد الطلاب المنتظمين ١٠ آلاف ١٩٩ طالب وعدد طلاب المنازل ١٣٩١ طالب.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أمس السبت عن انتهاء استعداداتها تمهيدًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وسط توجيهات مشددة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ كافة الإجراءات والاستعدادات لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.

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