مجمع الإسماعيلية الطبي ينجح في إنهاء معاناة حالتين من أزمات قلبية خطيرة (صور)

تمكن فريق قسطرة القلب في مجمع الإسماعيلية الطبي من إنهاء معاناة حالتين متوسط عمرهما 60 عامًا، كانتا تعانيان من أعراض متكررة لأزمات قلبية، بعد إجراء قسـطرة تشخيصية.

الحالتان كانتا تعانيان من انسداد في الشريان التاجي

وتبين وجود انسداد كلي مزمن في الشريان التاجي CTO-RCA، مما استدعى التدخل العاجل نظرًا لتعقيد وخطورة الحالات، وتحت إشراف خبير قسطرة الشرايين التاجية المعقدة بمجمع الإسماعيلية الطبي، وهما الأستاذ الدكتور وسام الدين الشافعي، تم إجراء قسطرة علاجية ناجحة لكلا الحالتين، حيث تم استخدام تقنيات حديثة تشمل توسيع الشرايين بالبالونات الدوائية وتركيب دعامتين دوائيتين للحالة الأولى، وثلاث دعامات للحالة الثانية.

أهمية التدخل المبكر في حالات الجلطات

وعبر الدكتور، وسام الشافعي عن سعادته بنجاح العملية، مشيرًا إلى أهمية التدخل المبكر في مثل هذه الحالات لتفادي المضاعفات الخطيرة،كما أكد على استقرار الحالة الصحية للمرضى بعد العملية، حيث تم خروجهم اليوم من المجمع الطبي بحالة جيدة.

خلال الجراحة، فيتو

نجاح فريق قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي في إنهاء معاناة حالتين من أزمات قلبية خطيرة،فيتو

وضم الفريق الطبي الذي ساهم في هذا الإنجاز: الدكتور وسام الدين الشافعي، استشاري وخبير قسطرة الشرايين التاجية المعقدة، الدكتور عبدالله سلامة، أخصائي القلب، والدكتور باهر القاضي، طبيب زمالة القلب والأوعية الدموية، رئيس وحدة القسطرة القلبية، الدكتور محمد سليمان، الدكتورة جميلة نصر استشارى ورئيس قسم القلب، الدكتور أحمد خالد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي

نجاح فريق قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي في إنهاء معاناة حالتين من أزمات قلبية خطيرة،فيتو

نجاح فريق قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي في إنهاء معاناة حالتين من أزمات قلبية خطيرة، فيتو

كما ضم فريق التمريض والفنيين بمجمع الإسماعيلية الطبي الذين ساهموا في تقديم الرعاية اللازمة، وهم: صباح محمد، محمد صلاح، محمود عبد العزيز، وفنيي الأشعة: أحمد المرغني، أحمد عبد الغني

ويعكس هذا الإنجاز الجهود المتواصلة لفريق المجمع الطبي، اخد منشات الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم رعاية صحية عالية الجودة، ويؤكد التزامهم الراسخ بتوفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى، كما يمثل هذا الإنجاز نموذجًا حيًا للقيادة التعليمية لشباب الأطباء، واطباء الزمالة، وغيرهم، ويسهم في تجسيد مفاهيم leadership and mentorship.

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