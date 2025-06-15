فرحة طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية بامتحاني التربية الدينية والوطنية (فيديو وصور)

أعربت طالبات لجنة مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات فى محافظة الإسماعيلية، عن سعادتهن البالغة بامتحاني مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وذلك في أول يوم من أيام الثانوية العامة.

نقاط صعبة بامتحان التربية الوطنية

وقالت إحدى الطالبات: إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط باستثناء بعض النقاط القليلة التي كانت بها صعوبة في مادة التربية الوطنية.



وكانت لجان الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، قد شهدت إجراءات مشددة خلال دخول الطلاب، حيث يتم تفتيش الطلاب ويمنع دخول أى أجهزة الكترونية، مثل الهواتف المحمولة، والساعات الذكية والسماعات، وذلك في وجود رجال الأمن.

ومن جانبه، شدد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على الالتزام بتطبيق كافة تعليمات الوزارة فيما يخص الدخول للجان الثانوية العامة، وذلك لضمان سير العملية الامتحانية بصورة طيبة.



طلاب الإسماعيلية يؤدون اليوم امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية

وأدى طلبة وطالبات الثانوية العامة، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وذلك في أول يوم لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.



وكانت قد أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، كافة التجهيزات الخاصة بلجان الثانوية العامة والتي تنطلق اليوم.

ومن جانبه، أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على انتهاء المحافظة من الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتي تستمر حتى الخميس ١٠ يوليو ٢٠٢٥، وذلك خلال متابعته لخطة تأمين المحافظة لامتحانات الثانوية العامة من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.



وتابع المحافظ كافة التنسيقات النهائية من خلال الشبكة الوطنية بين غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية كل في نطاقه؛ لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وضمان تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان.

الإجراءات الوقائية وتطهير المدارس

وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، موجهًا بتعقيم جميع مقار اللجان وتوفير طبيب أو زائرة صحية ومتطوع من الهلال الأحمر بكل لجنة، لتقديم الدعم الطبي والنفسي.

وكلَّف محافظ الإسماعيلية جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الجهود لتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط المدارس بشكل مستمر.

تأمين اللجان الامتحانية

كما أكد اللواء أكرم محمد جلال على ضرورة تأمين اللجان الامتحانية بالمدارس ومنع تجمهر أولياء الأمور بالقرب من اللجان؛ حرصًا على أبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء فترة الامتحان.

ووجه بتوفير أتوبيسات آمنة لنقل طلاب قرية الأبطال لمقار لجنة الامتحانات لتسهيل وتيسير انتقال الطلاب، مؤكدًا أهمية تواجد الطلبة قبل بدء الامتحان بوقت كاف لإتمام عمليات التفتيش ودخول الطلاب إلى اللجان بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ ضرورة ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بما يحقق التنسيق الكامل لكافة الجهات المعنية؛ لتلافي أي ملاحظات أو بلاغات في وقتها.

وأوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الإجراءات الخاصة للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من حيث تجهيز وتوفير ٣٤ استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.

وأضاف أن المديرية قامت بتخصيص ٣١ لجنة امتحانية موزعة على ثمانِي إدارات تعليمية بمحافظة الإسماعيلية بإجمالي عدد الطلاب ١١ ألفا و٥٩٠ طالبا، وعدد الطلاب المنتظمين ١٠ آلاف و١٩٩ طالبا وعدد طلاب المنازل ١٣٩١ طالبا.

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