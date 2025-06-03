غدا، إعلان نتيجة صفوف النقل لجميع المراحل الدراسية بالإسماعيلية

أعلن أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الإسماعيلية، أنه سيتم غدًا الأربعاء إعلان نتائج صفوف النقل لجميع المراحل الدراسية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بشأن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025.

موعد نتيجة امتحانات النقل بالإسماعيلية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أنه أصدر تعليمات مشددة وواضحة أن جميع الإدارات التعليمية والمدارس بكافة مراحلها (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية)، بضرورة إعلان نتائج صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي داخل المدارس غدًا، دون أي تأخير، مع ضرورة تيسير حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج بسهولة ويسر.

إتاحة نتيجة داخل المدارس

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إلى أن النتيجة ستكون متاحة داخل المدارس تحت إشراف مباشر من إدارة كل مدرسة، بما يضمن الشفافية والانضباط في إعلان النتائج، مشددًا على أهمية الانتهاء من كافة أعمال الرصد والمراجعة واعتماد النتائج داخل المدارس دون انتظار أي تأجيل.

وأضاف أن المديرية تابعت على مدار الأيام الماضية سير أعمال التصحيح والرصد بمختلف المدارس، وتأكدت من اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن دقة النتائج وعدالة توزيع الدرجات، بما يراعي مصلحة الطلاب ويعكس أداءهم الفعلي خلال الفصل الدراسي.

وأوضح "موسى" أن إعلان النتائج داخل المدارس يأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل التواصل المباشر بين المدرسة وأولياء الأمور، وتمكين الطلاب من معرفة نتائجهم من مصدرها الرسمي دون الاعتماد على وسائل غير دقيقة أو غير موثوقة.

كما وجه وكيل الوزارة الشكر لكافة المعلمين والمعلمات، وأعضاء الكنترولات، ومديري المدارس على مجهوداتهم في إنجاز أعمال الامتحانات والتصحيح والرصد في توقيت قياسي، بما يحقق انتظام العملية التعليمية ويؤكد على جاهزية المديرية لتنفيذ خطط الوزارة بدقة وكفاءة.

واختتم وكيل الوزارة تصريحه، مشددًا على أن مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية تعمل على توفير بيئة تعليمية مستقرة لجميع الطلاب، وأنها ملتزمة بكل تعليمات الوزارة والمحافظة، بما يخدم العملية التعليمية ويرتقي بمستوى الأداء في مختلف المدارس.

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