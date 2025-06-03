الثلاثاء 03 يونيو 2025
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صحة الإسماعيلية تنظِّم مبادرة للكشف المجاني على الأطفال (صور)

جانب من فعاليات المبادرة،
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

نظمت وحدة طب أسرة طوسون التابعة لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، يوم للكشف المجاني على الأطفال والحوامل، تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة وإشراف الدكتور إسلام القصاص مدير إدارة الإسماعيلية الصحية.  

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الهدف من مبادرة معا لصحة أطفالنا

ومن جانبه أكد الدكتور محمود سليمان مدير وحدة طوسون التابعة لمديرية صحة الإسماعيلية إلى أن تلك المبادرة جاءت بناء على توجيهات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بتنظيم يوم مجانى للأطفال والحوامل.  

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

الفحوصات المتاحة خلال المبادرة 

وأشار إلى أن فاعليات اليوم الصحي شملت توفير الخدمات الطبية المتميزة للأطفال والسيدات الحوامل، مثل فحص الجلدية والأسنان والنسا للمترددين،والتى ساهمت بشكل فعال في النهوض بحالتهم الصحية. 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

توفير كافة المستلزمات الطبية 

وأضافت الدكتورة سونيا صالح نائب مدير وحدة طوسون الصحية التابعة لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية،  أن المبادرة قدمت الخدمات العلاجية بنجاح ووفرت المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان والتى لاقت مردود إيجابى لدى الأطفال وأسرهم.
 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

 

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