صحة الإسماعيلية تنظِّم مبادرة للكشف المجاني على الأطفال (صور)

نظمت وحدة طب أسرة طوسون التابعة لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، يوم للكشف المجاني على الأطفال والحوامل، تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة وإشراف الدكتور إسلام القصاص مدير إدارة الإسماعيلية الصحية.

الهدف من مبادرة معا لصحة أطفالنا

ومن جانبه أكد الدكتور محمود سليمان مدير وحدة طوسون التابعة لمديرية صحة الإسماعيلية إلى أن تلك المبادرة جاءت بناء على توجيهات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بتنظيم يوم مجانى للأطفال والحوامل.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

الفحوصات المتاحة خلال المبادرة

وأشار إلى أن فاعليات اليوم الصحي شملت توفير الخدمات الطبية المتميزة للأطفال والسيدات الحوامل، مثل فحص الجلدية والأسنان والنسا للمترددين،والتى ساهمت بشكل فعال في النهوض بحالتهم الصحية.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

توفير كافة المستلزمات الطبية

وأضافت الدكتورة سونيا صالح نائب مدير وحدة طوسون الصحية التابعة لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن المبادرة قدمت الخدمات العلاجية بنجاح ووفرت المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان والتى لاقت مردود إيجابى لدى الأطفال وأسرهم.



جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.