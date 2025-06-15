الأحد 15 يونيو 2025
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رياضة

زغلول صيام يكتب إلى وزير الشباب والرياضة: هو ممكن حضرتك تحول للنيابة بدون لجان؟!!

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

يعلم الجميع حجم الصداقة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهو الرجل الذي يُجيد فن التعامل مع الصحافة والصحفيين، ومن هذا المنطلق أكتب نقدًا لقرار تشكيل لجنة لتحديد مسئولية مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه وجهازه التنفيذي عن وفاة اللاعب يوسف أحمد علي، على بساط الكاراتيه.

في موضوعات الموت، لا يجب أن تكون هناك لجان، ولكن لا بد أن تكون هناك وقفة صارمة، لن نقول مثل آخرين إن قدر اللاعب هو الوفاة، وكلام من نوعية: “قدر ومكتوب”، نؤمن بالقضاء والقدر، ولكن لا نؤمن بالإهمال.

نعم، هناك أكواد طبية وضعتها وزارة الشباب والرياضة للحفاظ على حياة شباب في عمر الزهور، ولكن هل تُطبق؟! الأكواد تطلب شهادات طبية من جهات معتمدة، وهنا لا بد من التفريق بين شهادات الوحدة الصحية وكيانات أخرى في القوات المسلحة والشرطة، لا تعطي شهادات إلا بعد كشف حقيقي.

صدقني سيادة الوزير، لا يجب أن تكون هناك رحمة أو شفقة بمسئول تهاون، وكان سببًا رئيسيًا في إزهاق روح بريئة… أما وقد اعتدنا أن تشكيل اللجان لا تخرج غالبيتها بنتائج ذات جدوى… فالأمر لا يحتاج إلى لجان، بل يحتاج إلى وقفة صارمة.

لا بد أن تعود الهيبة لرجال وزارة الشباب والرياضة في مراقبة الهيئات الرياضية، ولكن كيف؟! وبعضهم يعمل في وقت الفراغ في تلك الهيئات!!

شمل بيان الوزارة كلامًا عظيمًا عن تفعيل الدور الرقابي والإداري للوزارة، وضمان المحاسبة المؤسسية بما يضمن عدم تكرار تلك الحوادث مستقبلًا.

أما عن أصل الحكاية، والتي لم يتابعها البعض، اللاعب يوسف أحمد ذهب إلى الإسكندرية، وهو يُمنّي نفسه ببطولة الجمهورية، وإذ به يتلقى ضربة أفقدته الوعي، وظل في غيبوبة 41 يومًا حتى فارقت روحه البريئة الحياة.

ليست حكاية يوسف هي الوحيدة، بل سبقتها حكايات كثيرة، وحتى تاريخه لم تصل اللجان إلى شيء!!

أرجوك سيادة الوزير… لا تُشكل لجانًا، واضرب بيدٍ من حديد كل متهاون في أرواح زهور بريئة… لقد سئمنا اللجان… وسئمنا أعضاءها الذين يبحثون عن بدلات اللجان قبل البحث عن أسباب الوفاة.

ملف الطب الرياضي لا بد أن يُفتح وبكل قوة، حفاظًا على أرواح شباب مصر في مختلف الألعاب… لقد شاهدت كيف تتعامل الاتحادات القارية مع موضوع الملف الطبي لكل لاعب قبل أي بطولة… كشف دقيق، حسب بروتوكول دقيق، هدفه أن حياة اللاعب أغلى من أي شيء.

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وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي يوسف احمد لاعب الكاراتيه اتحاد الكاراتيه الطب الرياضي

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