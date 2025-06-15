الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو متجاهلًا الـ 55 ألف شهيد فلسطيني: إيران ستدفع ثمنًا باهظًا لقصفها المدنيين في إسرائيل

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

واصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصريحاته الاستفزازية وقال إن “إيران ستدفع ثمنًا باهظًا جدًا لقصفها المدنيين والنساء والأطفال”.

جاء ذلك خلال تفقد نتنياهو الأضرار التي خلفتها الهجمات الايرانية على منطقة بات يام جنوب تل أبيب.

وزعم في بيان نشره اليوم الأحد على حسابه في منصة إكس، إثر زيارة إلى بات يام أن إسرائيل ستحقق أهداف الحرب وستزيل التهديد النووي الإيراني.

كما اعتبر أن "بلاده تخوض معركة وجودية"، مشيرا إلى أن كافة الإسرائيليين باتوا يفهمون ذلك الآن.

كذلك حذر من أن "إسرائيل تواجه عدوًا قاسيًا يُخطط لتدميرها". 

وختم حديثه قائلا:" سنُسدد لهم ضربةً مُضاعفة، وسننتصر".

ويأتي ذلك في ظل حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة والتي راح ضحيتها حتى الآن 55 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل التهديد النووي الإيراني الهجمات الإيرانية إيران بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

مواد متعلقة

جنرال أمريكي يطالب بوقف دعم إسرائيل: الولايات المتحدة على أعتاب حرب عالمية ثالثة.. نتنياهو يتوسل لتدخل واشنطن بقوة عسكرية لإنقاذه.. الصواريخ الأمريكية تنفد وجنودها في التوابيت

استعان بالقرآن للتنبؤ بنهاية إسرائيل، توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين ويكشف حقيقة نتنياهو

نتنياهو: إيران تسعى لامتلاك 20 ألف صاروخ باليستي

الأكثر قراءة

استعان بالقرآن للتنبؤ بنهاية إسرائيل، توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين ويكشف حقيقة نتنياهو

بعد اشتعال الدولار في البنوك، تعرف على آخر تطورات الأسعار خلال التعاملات

مجلس النواب يقر إعفاء أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي من الضرائب

السيسي يصدق على ضم فئات جديدة لصندوق تكريم الشهداء، تعرف عليهم

سماع أصوات انفجارات متتالية في غرب العاصمة الإيرانية

بملامح صادمة وحسرة، نتنياهو يتفقد الدمار في تل أبيب، والنشطاء: أخيرًا خرج من جحره (فيديو)

كأس العالم للأندية، بيكهام يعلق على مستوى الأهلي أمام إنتر ميامي

الاحتلال يعلن مقتل قائد وحدة في الجيش خلال القتال بغزة

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن الأرز اليوم بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ارتفاع سعر خام القصدير ليسجل 32 ألفا للطن

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالجنيه والدولار.. أسعار الاشتراك في الرخص الأفريقية للمدربين المصريين والأجانب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد عاشوراء 2025 وفضائل هذا اليوم

"الأزهر العالمي للفتوى": توقير الكبار دليل على حسن الإسلام والخلق

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
نتنياهو متجاهلًا الـ 55 ألف شهيد فلسطيني: إيران ستدفع ثمنًا باهظًا لقصفها المدنيين في إسرائيل