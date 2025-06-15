نتنياهو متجاهلًا الـ 55 ألف شهيد فلسطيني: إيران ستدفع ثمنًا باهظًا لقصفها المدنيين في إسرائيل

واصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصريحاته الاستفزازية وقال إن “إيران ستدفع ثمنًا باهظًا جدًا لقصفها المدنيين والنساء والأطفال”.

جاء ذلك خلال تفقد نتنياهو الأضرار التي خلفتها الهجمات الايرانية على منطقة بات يام جنوب تل أبيب.

وزعم في بيان نشره اليوم الأحد على حسابه في منصة إكس، إثر زيارة إلى بات يام أن إسرائيل ستحقق أهداف الحرب وستزيل التهديد النووي الإيراني.

كما اعتبر أن "بلاده تخوض معركة وجودية"، مشيرا إلى أن كافة الإسرائيليين باتوا يفهمون ذلك الآن.

كذلك حذر من أن "إسرائيل تواجه عدوًا قاسيًا يُخطط لتدميرها".

وختم حديثه قائلا:" سنُسدد لهم ضربةً مُضاعفة، وسننتصر".

ويأتي ذلك في ظل حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة والتي راح ضحيتها حتى الآن 55 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء.

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