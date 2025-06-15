الأحد 15 يونيو 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تكشف عدد الصواريخ التي اعترضتها خلال الهجوم الإيراني الأخير

صواريخ إيران، فيتو
صواريخ إيران، فيتو

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الدفاعات الإسرائيلية من اعتراض نحو 100 صاروخ وعشرات الطائرات المسيرة خلال الهجوم الإيراني الأخير، بينها حوالي خمس طائرات في  الضفة الغربية وواحدة في جنوب النقب.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى إيران أطلقت، ليل السبت الأحد، موجتين من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، حيث شملت كل موجة ما بين 35 إلى 50 صاروخًا استهدفت مناطق  طمرة وبات يام ورحوفوت.

تعرضت إسرائيل فجر الأحد لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وأطلقت إيران  نحو 50 صاروخا باليستيا على إسرائيل، حققت إصابات مباشرة مباشرة في مدينة تل أبيب وضواحيها.

ونوهت تلك الوسائل إلى سماع دوي انفجارات في مناطق مطار بن غوريون وشرق تل أبيب، مشيرة إلى وقوع إصابات مباشرة في 4 مبان على الأقل في تل أبيب.

وشهدت تل أبيب، انفجارات قوية، مع سقوط صواريخ إيرانية، وسماع صوت صافرات الإنذار.

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الهجوم الإيراني إيران الصواريخ والطائرات المسيرة إسرائيل طمرة بات يام رحوفوت

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